سيتي ديفيلوبرز تطلق مشروع ARYA – أيقونة الرفاهية المعاصرة في واجهة جزر دبي المائية

تُعلن سيتي ديفيلوبرز، الشركة العقارية الرائدة في دبي وصاحبة المشاريع الأيقونية مثل Aveline وAllura وAgua، عن إطلاق مشروعها الجديد ARYA، وهو مبنى سكني يتكوّن من طابق أرضي + طابقين بوديوم + 10 طوابق، يمثل الجيل القادم من مفهوم الرفاهية المعاصرة (Neo-Luxury).

يقع مشروع ARYA في قلب واجهة جزر دبي المائية، حيث يدمج بين هدوء المارينا وأناقة الأفق. بتصميمه الجريء وفلسفته القائمة على العافية والراحة، لا يُعد ARYA مجرد مكان للسكن، بل هو تجربة أسلوب حياة متكاملة ومُنسّقة بعناية.

فصل جديد من أسلوب العيش الراقي

تم تصميم ARYA لأولئك الذين يفضلون الجوهر على المظاهر — أولئك الذين يقدّرون التصميم العاطفي، التفاصيل المُتقنة، والطقوس اليومية المُرتفعة.

• ردهة دخول بارتفاع ثلاث طوابق تترك انطباعاً أولياً قوياً، من خلال قصة بصرية غامرة.

• ردهة بأسلوب المعرض الفني تحتوي على عمل فني أصلي تم تكليفه خصيصاً من الفنان العالمي الشهير أليك مونوبولي، مما يمنح المكان طابعاً فنياً وثقافياً فريداً.

• طابق مخصص بالكامل للعافية والترفيه، يشمل حماماً رومانيًّا، ستوديو يوغا، حمام تركي، ساونا، غرفة بخار، مسبح إنفينيتي، صالة رياضية، سينما خاصة، ومنطقة مخصصة للأطفال.

• السطح هو ملاذ حسيّ، يضم مسابح إنفينيتي بانورامية، بار غارق في المسبح، كبائن فاخرة، وكراسي استرخاء أنيقة.

كل تفصيلة — من المواد المختارة بعناية إلى الأثاث المُصمّم حسب الطلب — صُمّمت بنية واضحة لتخلق بيئة سكنية تنطق بلغة الأناقة والراحة والشخصية.

مصمم ليلامس ما يهم فعلاً

الرفاهية المعاصرة (Neo-Luxury)

يجسّد ARYA نهج سيتي ديفيلوبرز الخاص بالأناقة المعاصرة — الهادئة، المنسقة، والمشحونة بالعاطفة.

الإبداع والابتكار

من الأعمال الفنية المفوضة خصيصاً إلى التقنيات المدمجة في أسلوب الحياة، يُعد ARYA لوحة معيشية نابضة بالتصميم المتقن.

المجتمع

سواءً كنت تسترخي في بار السطح أو تتواصل مع الآخرين في مساحات العافية المشتركة، ARYA يخلق مجتمعًا حقيقيًا بطابع عصري.

العافية

كل مساحة تم تصميمها بعناية لدعم العافية الجسدية والذهنية — هادئة، متوازنة، ومُلهمة.

"ARYA هو تجسيد حقيقي لمفهوم الرفاهية المعاصرة"، قال زرايز مالك، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ديفيلوبرز. "إنه استجابة للتعريف المتطور للفخامة — الذي يُعلي من قيمة السلام الداخلي، الحضور، والتصميم المخصص. لم نرد فقط بناء شيء جميل، بل أردنا خلق منزل يمنحك شعور الانتماء.