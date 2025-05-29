«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تعود خلال عطلة نهاية الأسبوع

بدأ العد التنازلي لعودة فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، خلال عطلة نهاية الأسبوع من 30 مايو الجاري وحتى الأول من يونيو 2025، وذلك خلال الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، حيث تقدم تخفيضات تصل إلى 90% على أكثر من 500 علامة تجارية في 2500 متجر. وأفاد بيان صادر أمس، بأن الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تقدم عروضاً على تشكيلة واسعة من المنتجات، من الأزياء، ومستحضرات التجميل، إلى الإلكترونيات، والأدوات المنزلية، وغيرها، كما تشكل فرصة للتسوّق والتوفير.

وسيحظى المتسوقون خلال الفعالية بفرصة الاستفادة من برامج الولاء المفضلة لديهم، مع مكافآت، ونقاط، ومزايا حصرية تقدمها هذه البرامج، والتي تتنوّع بين الاسترداد النقدي، وأميال السفر، وصولاً إلى التخفيضات على المشتريات في المستقبل.

وتشمل التخفيضات وجهات التسوّق المفضلة في دبي مثل: «برجمان»، و«سيتي سنتر الشندغة»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر معيصم»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي ووك»، و«دبي فستيفال سيتي مول»، و«دبي هيلز مول»، و«دبي أوتلت مول»، و«فستيفال بلازا»، و«ابن بطوطة مول»، و«مول الإمارات»، و«ميركاتو»، و«ند الشبا مول»، و«نخيل مول»، و«ذا أوتلت فيليدج»، و«وافي مول»، وغيرها.

ويستعد «دبي فستيفال سيتي مول» لإطلاق العرض الترويجي «أنفق واربح» خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بفعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث يتيح العرض للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر فرصة ربح بطاقة هدايا بقيمة 20 ألف درهم. ويعادل كل إنفاق بقيمة 300 درهم فرصة واحدة للفوز، فيما تضاعف عمليات الشراء من متاجر الأزياء فرص الفوز بالسحب.