«إنفستوبيا أوروبا» تُنظّم نسختها المقبلة في برلين يونيو 2026

أعلنت «إنفستوبيا أوروبا» انتقال تنظيم نسختها السنوية من مدينة ميلانو الإيطالية إلى العاصمة الألمانية برلين، التي ستشهد انعقاد النسخة الرابعة لحوارات «إنفستوبيا أوروبا» في يونيو عام 2026، بالتعاون مع وزارات وجهات حكومية في دولة الإمارات وألمانيا وشركاء «إنفستوبيا»، لاسيما معرض «جيتكس».

جاء ذلك في إطار زيارة وفد الدولة إلى ألمانيا برئاسة وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي.

وذكرت وزارة الاقتصاد، في بيان، أن فعالية «إنفستوبيا أوروبا» سُتقام العام المقبل، بالتزامن مع النسخة الثانية لـ«جيتكس أوروبا 2026»، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية «إنفستوبيا أوروبا» بمواصلة جهودها في توسيع حضورها في الأسواق الأوروبية، وتعزيز فرص التواصل وبناء الشراكات المثمرة بين مجتمعات الأعمال في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا، وكذلك الاطلاع على اتجاهات التمويل الحديثة في الأسواق الأوروبية بالقطاعات المستدامة.

وقالت المزروعي إن «دولة الإمارات وألمانيا تجمعهما علاقات اقتصادية وتجارية قوية في مختلف المجالات، ورؤى مشتركة في التحوُّل إلى مراكز عالمية للابتكار والتكنولوجيا، ونحن ننظر إلى مجتمع الأعمال الألماني باعتباره شريكاً اقتصادياً مهماً لقطاع الأعمال والاستثمار في الدولة».