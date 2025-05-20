1.06 مليار قيراط حجم تجارة الماس عبر دبي خلال 5 سنوات

كشف رئيس «عملية كيمبرلي» ممثلاً لدولة الإمارات، أحمد بن سليم، أن أكثر من 1.06 مليار قيراط من الماس الخام والمصقول تم تداولها عبر دبي خلال السنوات الخمس الماضية، وقال خلال اجتماع ما بين الدورتين لـ«عملية كيمبرلي»، المُعتمدة من الأمم المتحدة، الذي عقد في دبي، أخيراً، إن عام 2024 وحده شهد تداول نحو 179 مليون قيراط من الماس الخام والمصقول، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كأحد أكبر مراكز تجارة الماس في العالم.

وتابع بن سليم خلال الجلسة الختامية: «هناك ثلاث أسواق تُبقي على حيوية صناعة الماس في الوقت الراهن، هي: الولايات المتحدة باعتبارها أكبر سوق لتجارة المجوهرات بالتجزئة، ثم الهند لكونها مركزاً عالمياً لقطع وصقل الماس، والثالثة هي دولة الإمارات بوصفها أكبر مركز لتجارة الماس الخام في العالم، حيث تم تداول أكثر من 1.06 مليار قيراط من الماس الخام والمصقول خلال السنوات الخمس الماضية، وهو رقم نفخر بالكشف عنه».

وقال: «نحن بحاجة إلى أن تظل عملية كيمبرلي مركّزة ومتماسكة، حتى نتمكن جميعاً من دعم نمو التجارة، وتعزيز المرونة، ودفع عجلة التنمية».

وأضاف: «لهذه الغاية، فإنني أدعو إلى عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى لعملية كيمبرلي، يضم الدول المنتجة والمتاجرة والمستهلكة على المستوى السياسي، بهدف وضع خريطة طريق للمضي قدماً في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه عملية كيمبرلي».

وتضمّن اجتماع ما بين الدورتين لـ«عملية كيمبرلي»، الذي امتد على مدار أسبوع كامل، سلسلة مناقشات رفيعة المستوى، واختُتم بجلسة عامة استثنائية، عُقدت للمرة الثانية فقط في تاريخ عملية كيمبرلي الممتد لـ22 عاماً.

وكان من أبرز محطات الاجتماع إطلاق منصة «Verifico» التي تم تطويرها تحت رئاسة دولة الإمارات، بهدف تعزيز أمن وتتبع شهادات «عملية كيمبرلي»، وستكون المنصة متاحة لجميع المشاركين في العملية، في إطار جهود دولة الإمارات الأوسع لتحديث البنية الرقمية لـ«عملية كيمبرلي».

وخلال كلمتها الخاصة في اليوم الافتتاحي، قالت الوكيل المساعد بالإنابة لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي: «لطالما شكّل الماس عنصراً محورياً في مسيرة نمو دولتنا، فمن بدايات متواضعة، نمت دبي لتصبح المركز العالمي الأول لتجارة الماس الخام، وهي مكانة لاتزال تحتفظ بها على الرغم من التحديات الأخيرة في أسعار الماس».