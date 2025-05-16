26 شركة ناشئة في «Hub71» تنضم إلى «مسرّع غوغل»

أعلنت منصة «Hub71»، بالتعاون مع شركة «غوغل»، إطلاق برنامج «مسرّع غوغل للشركات الناشئة» (Google for Startups Accelerator)، ويهدف البرنامج المشترك إلى تمكين الشركات الناشئة المتخصّصة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة «Hub71+ AI»، وتعزيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية انطلاقاً من أبوظبي.

وتمّ اختيار 26 شركة ناشئة من مجتمع «Hub71» للانضمام إلى الدفعة الأولى، ضمن منهج دراسي مصمم خصيصاً لها يمتد ثلاثة أشهر، وبموجب انضمامها ستتمكن الشركات الناشئة التي تم اختيارها من الحصول على فرصة الوصول إلى شبكة «غوغل» العالمية، التي تضم مرشدين ومهندسين وقادة منتجات، إضافة إلى أرصدة «غوغل كلاود».

وستتأهل الشركات الناشئة الأفضل أداء للحصول على رصيد تصل قيمته إلى 300 ألف دولار، وهي أعلى فئة متاحة من الدعم عبر هذا البرنامج على مستوى العالم، كما سيتم النظر في منح الشركات الناشئة رصيداً من «منصة غوغل كلاود»، بما يُعزز قدراتها التقنية بشكل أكبر.

واستفادت هذه الشركات الناشئة المنضمّة بالفعل إلى مجتمع «Hub71»، من دعم تمويلي سابق يصل إلى 500 ألف درهم، يشمل 250 ألف درهم كخدمات دعم عيني، ودعماً نقدياً بقيمة 250 ألف درهم من خلال اتفاقية الأسهم المستقبلية «SAFE»، إضافة إلى برنامج إرشاد مُخصّص.

ومن خلال برنامج «مُسرّع غوغل للشركات الناشئة»، تُتاح للشركات الآن فرصة الوصول إلى شبكة قوية من الشركاء والخبراء التقنيين وفرص تطوير الأعمال ضمن منظومة «Hub71+» للذكاء الاصطناعي، ما يُعزز قدرتها على التوسع عالمياً انطلاقاً من أبوظبي.