«طيران الإمارات» أكبر مشغّل لرحلات الدرجة الأولى عالمياً

تُعد «طيران الإمارات» أكبر مشغّل لرحلات الدرجة الأولى على مستوى العالم، حيث توفر 26 ألفاً و800 مقعد أسبوعياً، جميعها عبارة عن أجنحة خاصة، ما يجعلها صاحبة أكبر عدد من مقاعد الدرجة الأولى الدولية في قطاع الطيران.

وتواصل «طيران الإمارات» تعزيز تجربة السفر بـ«تميز دائم» في الدرجة الأولى، مع مجموعة من التحسينات الجديدة التي تشمل قوائم الطعام، ومنطقة إنهاء إجراءات السفر المستوحاة من صالات الضيافة الفاخرة في دبي، إلى جانب تقديم الكافيار غير المحدود على متن الطائرة.

وتشمل التحسينات الجديدة على متن الدرجة الأولى قائمة طعام مصمّمة بعناية، تروي قصة مشوقة حول اختيار المشروبات الفاخرة، ومصادر الإلهام وراء الأطباق.

وتخضع منطقة إنهاء إجراءات السفر، المخصصة لعملاء الدرجة الأولى في مبنى الركاب (3) بمطار دبي الدولي، لعملية تجديد شاملة لتقديم تجربة أكثر حصرية وراحة، وستضم المنطقة خدمات شخصية ومقاعد مستوحاة من تصاميم الصالات الفاخرة، على أن يُفتتح خلال الأشهر المقبلة، أما حول العالم، فيحظى عملاء الدرجة الأولى من «طيران الإمارات» بإمكانية الدخول إلى 43 صالة فاخرة على مستوى العالم، بالإضافة إلى خدمة السيارة مع سائق التي تضمن انتقالاً سلساً من باب المنزل إلى الطائرة.

وتُوصف أجنحة الدرجة الأولى في «طيران الإمارات» بأنها «غرف فندقية في السماء»، حيث توفر للركاب مساحة واسعة وخصوصية كاملة داخل أجنحة مغلقة بالكامل.