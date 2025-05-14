شراكة لدعم المنتجات الوطنية

وقّعت تعاونية الاتحاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة شراكة استراتيجية، في إطار حملة «اصنع في الإمارات»، الهادفة إلى دعم وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع على مستوى الدولة.

وتمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة لتعزيز مكانة المنتجات المصنّعة محلياً، تقدّم من خلالها التعاونية مجموعة من الحوافز للمُصنّعين المشاركين تشمل تخصيص مساحات عرض بارزة للمنتجات الإماراتية، وأرففاً مخصصة في الفروع، إلى جانب دعم البرامج التدريبية والتأهيلية، وإعفاءات من الرسوم خلال فترة الحملة، فضلاً عن إعلانات مجانية عبر المنصات الرقمية التابعة للتعاونية.