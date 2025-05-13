355 مليون درهم صافي أرباح "العربية للطيران" في الربع الأول

سجّلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية بلغت 355 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 34%، مقارنة مع 266 مليون درهم تم تسجيلها في الفترة ذاتها من عام 2024 مواصلة بذلك توسيع شبكة وجهاتها وتعزيز حضورها الريادي في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وبلغت إيرادات الشركة 1.75 مليار درهم مسجّلةً زيادة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما نقلت الشركة على متن رحلاتها أكثر من 4.9 ملايين مسافر بين يناير ومارس من العام الجاري عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية بارتفاع نسبته 11% مقارنة بعدد المسافرين الذين تم نقلهم في الربع الأول من العام الماضي، فيما بلغ معدل إشغال المقاعد - أي نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة - نسبة 84% مما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران" إن "النتائج المالية القوية التي حققتها (العربية للطيران) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، تعكس قدرة الشركة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المتغيرة، كما يؤكد هذا الآداء المالي والتشغيلي القوي على قوة نموذج الأعمال الذي نتبعه وفعٌالية ادارة التكاليف عبر المجموعة الى جانب التزامنا الراسخ بالكفاءة التشغيلية وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا".

وجاء صافي أرباح الربع الأول مدفوعاً بزيادة اعداد المسافرين ونمو الإيرادات وذلك بالرغم من عوامل عدة منها التأثيرات الموسمية لشهر رمضان وتقلبات أسعار الوقود وأسعار العملات في الأسواق الرئيسة، بالإضافة إلى التحديات المستمرة في سلسلة التوريد والتي ساهمت في ارتفاع التكاليف الناتجة عن التضخم عبر القطاع ككل.