حمدان بن محمد: الشراكات مع عمالقة التكنولوجيا ترسخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في تدوينة على منصة «إكس»: «زرت اليوم مكاتب «جوجل» في دبي، حيث اطلعت على أحدث مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي...».

وتابع سموه: «نفخر بالشراكات القوية التي تربطنا بعمالقة التكنولوجيا، والتي اختارت منذ سنوات دبي وجهةً لعملياتها في المنطقة، ونعمل باستمرار على تعزيز هذه الشراكات بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي».

وختم سموه بالقول: «هذه الجهود تعكس مكانة دولة الإمارات كشريك فاعل في قيادة التحولات الكبرى في القطاعين الرقمي والتكنولوجي على المستوى العالمي».