540 مليون درهم إيرادات «إمباور» في 3 أشهر

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أمس، نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 540 مليون درهم، بزيادة نسبتها 0.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما حققت أرباحاً إجمالية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 297 مليون درهم، في حين بلغ صافي الربح قبل الضريبة 159 مليون درهم، وسجل صافي الربح بعد الضريبة 145 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «النمو المستدام خلال الربع الأول من العام الجاري يعود لتوسعنا الاستراتيجي في مشاريع رئيسة، إلى جانب خبرة المؤسسة في استثمار توسعاتها المدروسة ضمن سوق تبريد المناطق من خلال ضم مزيد من المشاريع العقارية على اختلاف استخداماتها إلى محفظتها الضخمة، ما أسهم في تعزيز الطلب على خدماتها».

وأضاف بن شعفار: «تواصل (إمباور) التزامها بتوسيع قاعدة أصولها، بما يشمل المحطات وشبكات النقل والتوزيع، لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها، بما يدعم زيادة حصتها السوقية ويعزز استدامة عائداتها على المدى الطويل».