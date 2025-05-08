"مجموعة الإمارات": 8.8 آلاف وظيفة في 12 شهراً

عززت "طيران الإمارات" و"دناتا" أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم خلال السنة المالية 2024-2025، لدعم توسع العمليات، ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في مجموعة الإمارات إلى 121223 ألف موظف.

وفقاً للبيانات المالية التي أصدرتها المجموعة واطلعت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، بلغ إجمالي أعداد العاملين في المجموعة بنهاية السنة المالية الماضية 112406 موظفاً، ما يشير إلى أن المجموعة أضافت أكثر من 8.8 آلاف وظيفة خلال سنتها المالية 2024-2025.

وتأتي هذه النتائج مع تحقيق المجموعة أرباحاً قياسية جديدة.