«دبي العالمية» تستقطب 53 شركة دولية في 3 أشهر بنمو 39%

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنجازاتها الرئيسة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث واصلت نجاحها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال.

ونجحت غرفة دبي العالمية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، في استقطاب 53 شركة متنوعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة، مقارنة بـ38 شركة تم استقطابها خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بنمو قدره 39% في عدد الشركات التي تم جذبها إلى دبي من قبل الغرفة.

وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة، خلال الربع الأول من العام الجاري، 11 شركة متعددة الجنسيات مقارنة بخمس شركات في الربع الأول من عام 2024، بنمو نسبته 120%، كما استقطبت الغرفة 42 شركة صغيرة ومتوسطة في الربع الأول من 2025، بنسبة زيادة بلغت 27%، مقارنة بـ33 شركة تم استقطابها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «نواصل تكثيف الجهود الرامية لتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، والتعريف بالفرص والمزايا التي تزخر بها الإمارة للشركات والمستثمرين حول العالم في كل القطاعات».

وأضاف: «تسهم المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية في تعزيز جاذبية دبي الاستثمارية عالمياً من خلال استقطاب الشركات من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمنصة للنمو والتوسع محلياً وعالمياً، ومركز تجاري واستثماري بارز دولياً».

يشار إلى أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، نظمت غرفة دبي العالمية لقاء أعمال على هامش معرض «جلفود» شارك فيه 415 ممثلاً من أبرز الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات. وتعرف المشاركون خلال هذا اللقاء على أحدث بيانات وتوجهات قطاع الأغذية في الدولة، كما سلط اللقاء الضوء على مكانة دبي الاستراتيجية كمركز عالمي للتجارة وإنتاج المنتجات الغذائية.

. %120 زيادة في عدد الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها «الغرفة» خلال الربع الأول من 2025.