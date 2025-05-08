مركز «ديوا» الذكي يحلل 15 مليون وحدة بيانات يومياً

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أن المركز الذكي لشبكة التوزيع التابع لها، يسهم في تعزيز مرونة وكفاءة الشبكة في دبي، وتمكين الخصائص المتقدمة التي توفرها الشبكات الذكية، مثل الارتقاء بقدرات اتخاذ القرار التلقائي، مشيرة إلى أن المركز أسهم، منذ إطلاقه في يناير 2024، في تحليل أكثر من 15 مليون وحدة من البيانات التي تجمع يومياً من شبكة التوزيع، ليتم تحويلها إلى تقارير ولوحات معلومات شاملة لدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

وأفادت الهيئة، في بيان، أمس، بأن المركز المؤتمت يضمن إدارة واستدامة مبادرات الهيئة الذكية الثلاث وهي: مبادرة البنية التحتية المتقدمة لعدادات الكهرباء، ومبادرة شمس دبي، التي تتيح لأصحاب المباني تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية لشحن المركبات الكهربائية، وذلك من خلال جمع ومراقبة وتحليل البيانات والتنبيهات والقراءات الواردة من الأجهزة الذكية المثبتة على شبكة توزيع الطاقة التابعة للهيئة.

ويقوم المركز أيضاً بتوفير البيانات في الوقت الفعلي، ومراقبة التنبيهات، إلى جانب إجراء خدمات التشخيص والتحليل الذكية، من خلال الاستفادة من البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والإسهام في تقليل التدخل البشري والارتقاء بعملية صناعة القرار.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نوظف الابتكار وأحدث التقنيات للارتقاء بالبنية التحتية الرقمية وكفاءة العمليات التشغيلية وتوفير الخدمات الذكية التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويأتي المركز الذكي لشبكة التوزيع التابع للهيئة في إطار جهودنا لتحقيق استراتيجية الشبكة الذكية للهيئة 2021-2035 وأتمتة الشبكة عبر أنظمة ذكية ومتكاملة».

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس - قطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس راشد بن حميدان: «يعمل المركز الذكي لشبكة التوزيع على أتمتة الاستجابة الفورية للصيانة الاستباقية وتعزيز سعادة المتعاملين، وعمل المركز منذ إطلاقه في يناير 2024 على تحليل كميات هائلة من البيانات المتعلقة بالبنية التحتية لتوزيع الطاقة، تصل إلى نحو 15 مليون وحدة من البيانات يومياً، وتوفير تقارير دورية عبر لوحات بيانات تفاعلية لصناع القرار».