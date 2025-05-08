«دبي الدولي» يواصل تصدره مطارات العالم خلال مايو

سجل مطار دبي الدولي، خلال مايو الجاري، نحو 5.2 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية (نحو 10.4 ملايين في الاتجاهين)، بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليتصدر بذلك مطارات العالم، وفقاً للتقرير الدوري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران. وأفادت المؤسسة الدولية، في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن مطار دبي احتفظ بمكانته كأكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم خلال مايو 2025.

وسجل «دبي الدولي» نحو خمسة ملايين مقعد في أبريل الماضي، ونحو 5.16 ملايين في مارس، و4.78 ملايين مقعد في فبراير، و5.3 ملايين مقعد في يناير 2025، ليصل إجمالي عدد المقاعد المجدولة في مطار دبي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إلى 25.44 مليون مقعد (50.88 مليون مقعد في الاتجاهين). وتأتي هذه الزيادة بالسعة المقعدية في مطار دبي الدولي مع استقطاب المطار شركات طيران جديدة، وافتتاح مزيد من الوجهات، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية إلى وجهات قائمة، بعد أن سجل أداء قوياً في حركة المرور الدولية على مدار عام 2024 والأشهر الأولى من العام الجاري.

دولياً حل مطار هيثرو لندن في المركز الثاني بنحو 4.2 ملايين مقعد، تلاه مطار أمستردام بـ3.6 ملايين مقعد وسنغافورة في المركز الرابع بنحو 3.59 ملايين مقعد ومطار سيؤول الدولي خامساً بنحو 3.53 ملايين مقعد.

وزاد «دبي الدولي» الفرق بينه وبين نظيره «لندن هيثرو»، الذي يحتل المركز الثاني إلى نحو مليون مقعد خلال مايو 2025 على الرحلات الدولية.

وواصل مطار دبي أداءه القوي ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل نحو 5.5 ملايين مقعد خلال مايو الجاري، ومطار طوكيو هانيدا في المركز الثالث بنحو 4.6 ملايين مقعد، ولندن هيثرو رابعاً بنحو 4.5 ملايين مقعد ومطار دالاس فورت ورث الدولي في المركز الخامس بنحو 4.4 ملايين مقعد.

وقالت «أو إيه جي»: «بالنظر إلى التصنيف العالمي لشهر مايو 2019، تظهر بياناتنا أن مطار دبي الدولي قد تقدم بأكبر عدد من المراكز خلال الفترة الممتدة حتى عام 2025، في السعة الإجمالية (على الرحلات الدولية والمحلية) ليصل إلى المركز الثاني في مايو هذا العام مقارنةً بالمركز الـ18 في مايو 2019، أي بزيادة 16 مركزاً، ومن 3.4 ملايين مقعد إلى 5.5 ملايين».

واستقبل مطار دبي الدولي 23.4 مليون مسافر، خلال الربع الأول من عام 2025، محافظاً على زخمه القوي، ومعززاً مكانته بوصفه المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، ما يعكس جاذبية دبي المتنامية كوجهة عالمية، والدور المحوري الذي يلعبه المطار باعتباره بوابة مفضلة لملايين المسافرين حول العالم. وشهد يناير 2025 وحده أعلى حركة شهرية في تاريخ المطار مع استقبال 8.5 ملايين مسافر.

. مطار دبي سجل زيادة بالسعة المقعدية، مع استقطاب شركات طيران جديدة وافتتاح مزيد من الوجهات.