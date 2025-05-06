تعاون مع النمسا لمعالجة التحديات المناخية

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة الاتحادي النمساوي، وولفغانغ هاتمانسدورفر، وسفير جمهورية النمسا لدى الدولة، ايتيين بيرشتولد، وتمحورت المحادثات حول جهود الهيئة لدعم الشراكات العالمية في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة والعمل المناخي، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لقيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما ركزت النقاشات على تعزيز التعاون لتسريع التحول نحو الطاقة الخضراء، ومعالجة التحديات المناخية، وتبادل أفضل الممارسات في الاستدامة البيئية، وأكد الجانبان الدور المحوري للتكنولوجيا وتبادل المعرفة في دفع الحلول المبتكرة للتحديات البيئية العالمية.