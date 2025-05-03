«ترامب إنترناشيونال دبي».. أيقونة فخامة جديدة في قلب المدينة بأعلى مسبح في العالم

أعلنت «منظمة ترامب» و«دار جلوبال» عن خطط لبناء فندق وبرج ترامب الدولي في دبي. سيصل ارتفاع ناطحة السحاب إلى 350 مترًا (1,148 قدمًا)، مما يجعله أحد أطول المباني في المدينة.

يتسم تصميم البرج بالبساطة والنحافة، مع وجود فراغ ملحوظ في الأعلى على غرار مركز شنغهاي المالي العالمي.

قال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب (التي يحتفظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملكيتها): «فندق وبرج ترامب الدولي - دبي هو مشروع يعكس التزامنا الثابت بالتميز والفخامة والابتكار». وأضاف: «يشرفنا أن نتعاون مرة أخرى مع دار جلوبال في هذا المشروع البارز، لنقدم جودة لا مثيل لها ومرافق عالمية المستوى إلى سوق دبي الفاخرة. دبي هي وجهة عالمية تشاركنا رؤيتنا للتطوير الأيقوني، ونحن فخورون بتوسيع علامة ترامب التجارية في واحدة من أكثر المدن ديناميكية على وجه الأرض».

يركّز هذا المشروع على العقارات الفاخرة ويمثل شراكة جديدة بين منظمة ترامب ودار جلوبال. سيضم فندق وبرج ترامب الدولي في دبي 80 طابقاً مخصصاً للاستخدام السكني والفندقي، بتكلفة مليار دولار.

تصميم الأجنحة مستوحى من برج ترامب بنتهاوس في نيويورك، ولكن بألوان هادئة، كما ستوفر النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف إطلالات على عدد من معالم دبي، بما في ذلك برج خليفة. وستشمل وسائل الراحة أعلى حوض سباحة خارجي في العالم، إلى جانب نادٍ خاص حصري يحمل اسم «ذا ترامب».

يهدف المبنى إلى توفير حياة فاخرة وضيافة فاخرة مع التركيز على التصميم العصري والراحة. يأتي هذا المشروع في إطار التعاون بين منظمة ترامب ودار جلوبال في قطاع العقارات في دبي.

لا يوجد حالياً أي تاريخ مؤكد لبدء البناء أو معلومات عن المهندس المعماري لفندق وبرج ترامب إنترناشيونال هوتيل آند تاور في دبي. ومع ذلك، من المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول ديسمبر 2031.