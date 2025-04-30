«طيران الإمارات» توسّع شبكتها عبر شراكات مع «كوندور» و«إيرسيشل»

أعلنت شركة طيران الإمارات رسمياً تفعيل شراكة تبادل الرموز مع شركة «كوندور»، كما وقّعت اتفاقية تبادل للرموز جديدة مع «إيرسيشل»، فيما بحثت تعزيز الشراكة مع «الخطوط الجوية الفلبينية».

وفعّلت «طيران الإمارات» شراكتها لتبادل الرموز مع شركة «كوندور»، قبيل انطلاق موسم السفر الصيفي لعام 2025، ما يوسّع خيارات السفر أمام عملاء الناقلتين ويوفر لهم مزيداً من خيارات الحجز السهلة، والوصول إلى بعض من أكثر الوجهات طلباً حول العالم.

وسيتمكن عملاء «طيران الإمارات» من الوصول إلى 11 وجهة جديدة في أوروبا وجزر الكاريبي، تخدمها شركة «كوندور» عبر مطارات فرانكفورت ودوسلدورف وهامبورغ. وتشمل هذه الوجهات بوابات صيفية شهيرة، مثل بالما دي مايوركا وإيبيزا وجران كناريا وفويرتيفنتورا، وتينيريفي وكانكون ومونتيغو باي وغيرها.

وفي المقابل، سيتمكن عملاء «كوندور» من الاستفادة من الربط إلى 13 وجهة تخدمها «طيران الإمارات» عبر مركزها في دبي، وتشمل وجهات سياحية متميزة مثل بالي وجزر المالديف وسريلانكا وبانكوك وبوكيت وهانوي وكايب تاون.

وباتت الرحلات متاحة للحجز الآن عبر موقع «طيران الإمارات» www.emirates.com، وموقع «كوندور» www.condor.com، ومن خلال وكالات السفر الإلكترونية، ومنصات أنظمة الحجز العالمية، ومتاجر «طيران الإمارات» المنتشرة حول العالم، وذلك للسفر اعتباراً من 10 مايو المقبل.

كما اتفقت «طيران الإمارات» على شراكة جديدة لتبادل للرموز مع «إير سيشل»، توفر لعملاء «طيران الإمارات» ربطاً سلساً بين جزيرتي ماهيه وبراسلين.

وبموجب الاتفاقية، ستضع «طيران الإمارات» رمزها على الرحلات التي تسيرها «إيرسيشل» بين ماهيه وبراسلين، ليتمكن عملاء الناقلة من الاستمتاع بتجربة سفر متكاملة بين الجزر، مع إمكانية حجز الرحلات عبر تذكرة موحدة، والاستفادة من أسعار تنافسية، وتطبيق سياسة أمتعة موحدة يتم شحنها إلى الوجهة النهائية.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «توفر شراكة تبادل الرموز مع (إيرسيشل) لعملائنا ربطاً سلساً إلى جزيرة براسلين، وتُكمّل خدماتنا القائمة بين دبي وماهيه، ما يتيح لنا توسيع نطاق وصولنا، وتمكين عملائنا من السفر إلى إحدى أكثر الوجهات طلباً في سيشل، ونتطلع إلى تطوير هذه العلاقة مستقبلاً».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيرسيشل»، ساندي بينويتون: «سعداء بتوقيع هذه الشراكة مع (طيران الإمارات) لتعزيز الربط الجوي بين ماهيه وجزيرة براسلين، حيث ستسهم اتفاقية تبادل الرموز في تبسيط إجراءات السفر لعملائنا، وتؤكد التزامنا بتسهيل الوصول إلى سيشل للمسافرين من مختلف أنحاء العالم».

إلى ذلك، بحثت «طيران الإمارات»، إمكانية توسيع الشراكة مع الخطوط الجوية الفلبينية خلال مشاركتهما في معرض سوق السفر العربي بدبي، انطلاقاً من الهدف المشترك بتوفير جداول رحلات أكثر ملاءمة، وخدمات محسنة للمسافرين.

واتفقت الناقلتان على دراسة إمكانية توقيع اتفاقية تبادل للرموز على الرحلات بين الفلبين ودبي، إضافة إلى عدد من الوجهات المختارة خارج بوابات الناقلتين.

وأفادت «طيران الإمارات» بأنه من شأن اتفاقية تبادل الرموز المحتملة، أن توفر للمسافرين خيارات ربط أفضل إلى وجهات جديدة ومميزة خارج الشبكتين الحاليتين لكل ناقلة، مع الاستفادة من مزايا التذكرة الواحدة، والسعر التنافسي الموحد، وسياسة الأمتعة الموحدة طوال الرحلة.

وفي السياق ذاته، وقّعت «طيران الإمارات» سبع مذكرات تفاهم جديدة مع هيئات ووزارات السياحة في ماليزيا وسريلانكا والمغرب وسيشل وجزر البهاما ووارسو ونيجيريا، بهدف تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى هذه الوجهات، ودعم جاذبيتها على الساحة العالمية.

4 جوائز

حصدت شركة طيران الإمارات أربع جوائز مرموقة، خلال حفل توزيع جوائز «بزنس ترافيلر الشرق الأوسط 2025»، بما فيها جائزة «أفضل ناقلة جوية في العالم» للعام الـ12 على التوالي، كما نالت الناقلة، جوائز «أفضل درجة أولى»، و«أفضل درجة سياحية ممتازة»، و«أفضل صالة مطار في الشرق الأوسط».