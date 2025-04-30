2.44 مليار درهم أرباحاً ربعية صافية لـ «أبوظبي التجاري»

أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، عن نتائجه المالية عن الربع الأول من العام الجاري 2025. وأظهرت المؤشرات الرئيسة للأداء المالي عن الربع الأول 2025 مقارنة مع الربع الأول 2024، ارتفاع الأرباح بنسبة 20% لتصل إلى 2.907 مليار درهم، وذلك قبل خصم الضريبة، فيما بلغ صافي الأرباح 2.446 مليار درهم بعد خصم الضريبة.

وارتفع الدخل من الفوائد بنسبة 3% ليصل إلى 3.394 مليارات درهم، فيما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% ليصل إلى 1.619 مليار درهم.

وأكد «أبوظبي التجاري» تسجيل ارتفاع في إجمالي الأصول بنسبة 14% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 4% مقارنة مع الربع الرابع 2024 ليصل إلى 680 مليار درهم. وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 13% (41 مليار درهم)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 3% (تسعة مليارات درهم) مقارنة مع الربع الرابع 2024، لتبلغ 359 مليار درهم.

كما حقق البنك ارتفاعاً في إجمالي ودائع المتعاملين بنسبة 15% (58 مليار درهم)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 5% (21 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع 2024، ليصل إلى 442 مليار درهم.

بدورها، بلغت ودائع المتعاملين في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 198 مليار درهم في نهاية الربع الأول 2025، بارتفاع بنسبة 10% (18 مليار درهم).

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات، إن بنك أبوظبي التجاري نجح في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة جراء الاستثمار في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي التي تُمكن البنك من خدمة قاعدة عملائه سريعة النمو، وتزويدهم بخدمات أكثر كفاءة ويُسراً.