5.13 مليارات درهم صافي أرباح «أبوظبي الأول» الربعية

أعلن بنك أبوظبي الأول، أمس، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث وصل صافي أرباح المجموعة إلى 5.13 مليارات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 23% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 6.13 مليارات درهم، بنمو سنوي نسبته 22%.

ويعكس هذا الأداء المالي، وفق بيان للبنك، زخم الأعمال المتصاعد، والتزايد المستمر في نشاط العملاء، وتنوّع مصادر الإيرادات، حيث حافظ بنك أبوظبي الأول على مكانة قوية تؤهله لتحقيق أفضل قيمة، وتقديم عوائد مستدامة للمساهمين.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 8.81 مليارات درهم، محققة زيادة نسبتها 11% مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، بعد تسجيل نمو مزدوج الرقم عبر القطاعات كافة، وزيادة الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 22%، لتسهم بنسبة 43% من إجمالي إيرادات المجموعة، ما يؤكد نجاح استراتيجية البنك لتنويع مصادر الإيرادات. كما ارتفعت القروض والودائع بنسبة 8% و4% على التوالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً 1.3 تريليون درهم للمرة الأولى على الإطلاق.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، إن «النتائج تعكس مواصلة المجموعة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، مستفيدة من نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، وتوسع شبكتها الدولية وقطاعات الأعمال التي تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين، إضافة إلى فروعها الخارجية»، مشيرة إلى أن البنك حافظ على مكانته الرائدة كبنك عالمي لدولة الإمارات بميزانية عمومية قوية وإجمالي أصول تجاوز 1.3 تريليون درهم.