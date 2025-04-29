"دبي للطيران المدني" تؤكد دورها التنظيمي في قطاع الطيران

تواصل هيئة دبي للطيران المدني، تعزيز مكانتها كمحرك رئيسي لتطور قطاع الطيران المدني، من خلال تواجدها ضمن منصة دبي التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في معرض سوق السفر العربي 2025، والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 أبريل إلى الأول من مايو، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات العالمية العاملة في مجالي السفر والطيران.

ويُعقد المعرض هذا العام تحت شعار "السفر العالمي: تطوير سياحة الغد من خلال تعزيز الترابط"، حيث يسلّط الضوء على أهمية الابتكار والاستدامة وتكامل التجارب في رسم ملامح مستقبل السفر، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والجهات المؤثرة في القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعكس تواجد الهيئة في هذا الحدث الدولي توجهها الاستراتيجي نحو بناء منظومة تنظيمية مرنة وآمنة تواكب تطورات القطاع، وتعزز التكامل مع منظومة السفر والسياحة العالمية، بما يُسهم في دعم مكانة دبي كمركز رائد للطيران المدني على مستوى العالم.

وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها إلى تعزيز قنوات التواصل مع الشركاء المحليين والدوليين، واستعراض أبرز مبادراتها التطويرية، إلى جانب تسليط الضوء على دورها المحوري في صياغة مستقبل قطاع الطيران، بما ينسجم مع تطلعات الإمارة في الريادة والابتكار.

وقال المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية في هيئة دبي للطيران المدني، سعود عبدالعزيز كنكزار: "يُجسد تواجد الهيئة في (سوق السفر العربي 2025) حرصنا على تعزيز حضور دبي في المحافل الدولية الكبرى، وفتح آفاق أوسع للتكامل بين قطاع الطيران وقطاعات السفر والسياحة".

وأضاف: "نؤمن بأهمية الشراكات العالمية ودورها في دعم تطور قطاع الطيران المدني، بما يواكب تطلعات دبي نحو الريادة والابتكار"، مشيرا إلى أن هذه المشاركة، تؤكد التزام هيئة دبي للطيران المدني بالارتقاء بمعايير التنظيم والكفاءة، والمساهمة الفاعلة في بناء قطاع طيران مدني يتسم بالاستدامة والتنافسية والانفتاح العالمي.