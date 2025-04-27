271 مليون دولار الأرباح الربعية لـ «البنك العربي»

أعلنت مجموعة البنك العربي عن تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام 2025، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 271 مليون دولار أميركي مقارنة بـ252.8 مليوناً كما في 31 مارس 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 12.1 مليار دولار. وارتفعت أصول المجموعة لتصل إلى 72.7 مليار دولار وبنسبة 6% مقارنة بالربع الأول من العام السابق، في حين ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 7% لتبلغ 53.2 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري، إن مواصلة البنك تحقيق أداء جيد خلال الربع الأول من 2025 في ظل ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية وتطورات جيوسياسية يثبت قدرة البنك على التكيف مع مختلف المتغيرات من خلال نموذج أعماله المرن والمتنوع والمرتكز على تواجده في العديد من المناطق خصوصاً الخليج العربي.