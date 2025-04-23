"أدنوك للتوزيع" و"نون" تُعلنان عن شراكة استراتيجية لتعزيز خدمات التوصيل السريع

أعلنت "أدنوك للتوزيع" اليوم دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة "نون"، المنصة الرقمية الرائدة في التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وذلك من خلال توقيعهما مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص تعزيز خدمات التوصيل السريع والخدمات اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

جرت مراسم التوقيع في محطة "أدنوك للتوزيع" بكورنيش أبوظبي، بحضور كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة "أدنوك للتوزيع"، ومحمد العبار، مؤسس "نون".

وستُسهم الشراكة في دمج مميزات شبكة محطات الخدمة التابعة لشركة "أدنوك للتوزيع" مع قدرات المنصة الرقمية لشركة "نون" للخدمات اللوجستية القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يُتيح لشركة "نون" تعزيز عمليات توصيل الطلبات من خلال إدارة المخزون بشكل أكثر كفاءة، وتوفير عروض مصممة خصيصاً للعملاء،وتخطيط مسارات تساهم في تسريع عملية توصيل الطلبات.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "تُشكّل هذه الشراكة مرحلة جديدة ضمن النقلة النوعية التي تشهدها "أدنوك للتوزيع" ونسعى من خلالها إلى تسريع تنفيذ أهدافنا نحو إعادة تعريف تجربة محطات الخدمة فمن خلال الجمع بين شبكة محطات الخدمة التابعة لنا والتي تُغطي مختلف المناطق في الدولة مع القدرات الرقمية واللوجستية المتطورة لمنصة "نون"، سنعمل على تحويل محطات الوقود إلى مراكز ذكية للتسوق السريع، مدعومة بأحدث التقنيات تركّز على تقديم قيمة حقيقية ومستدامة لعملائنا ومساهمينا".

وبموجب هذا التعاون، ستقوم "نون" بإنشاء مراكز توزيع جديدة لخدمة "نون مينتس" ضمن محطات "أدنوك للتوزيع"، ما يساهم في تقليل أوقات التوصيل وتعزيز كفاءة خدمات التوصيل السريع في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ولأول مرة، ستتولى "نون" توصيل منتجات "واحة أدنوك" المطلوبة عبر تطبيق "أدنوك للتوزيع"، مما يوفّر تجربة رقمية متكاملة تصل مباشرة إلى عملاء أدنوك.

ويتيح هذا التعاون تقديم عروض وتوصيات مُخصصة للعملاء ضمن برنامج "مكافآت أدنوك"، في خطوة تؤكد التزام الشركة بتوفير تجارب "فائقة التخصيص"لعملائها.

من جانبه، قال فراز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة "نون": "يُشكّل تعاوننا مع "أدنوك للتوزيع" تحولاً جوهرياً في مسيرتنا نحو إعادة تعريف مفهوم الراحة وتجربة العملاء في دولة الإمارات فمن خلال دمج منصات "نون" الرقمية المتطورة مع البنية التحتية الفريدة لـشركة "أدنوك للتوزيع"، سنرتقي بتجربة العملاء إلى مستويات غير مسبوقة من حيث السرعة، وتنوّع الخيارات، والموثوقية ومع وجود "أدنوك للتوزيع" شريكا استراتيجيا رئيسا، باتت "نون" في موقع أقوى لتوسعة نطاق خدماتها وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة".

وتضمنت فعالية توقيع الاتفاقية جولة تعريفية لكبار المسؤولين في الشركتين شملت استعراض عدد من المبادرات التقنية المتطورة التي تقودها "أدنوك للتوزيع"، مثل خدمة شحن المركبات الكهربائية "بلاج آند تشارج"، وخدمة التزود السريع بالوقود "فل آند غو"، وخدمة "كليك آند كوليكت" لطلب منتجات "واحة أدنوك" عبر التطبيق.