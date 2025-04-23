282 مليون دولار إضافية من «تسويات تأمينية» لـ «دبي لصناعات الطيران»

أعلنت «شركة دبي لصناعات الطيران» العالمية المتخصصة في خدمات الطيران، أمس، أنها تسلمت، أخيراً، عائدات نقدية بلغ مجموعها نحو 282 مليون دولار من تسويات مع شركات تأمين محددة في ما يتعلق بطائرات كانت مؤجرة سابقاً لشركات طيران في الاتحاد الروسي. وأفادت الشركة، في بيان لها، بأنها والجهات ذات الصلة التابعة لها، أصدرت مطالباتها ضد شركات التأمين وإعادة التأمين المعنية، وعلى ضوء ما سبق، استلمت «دبي لصناعات الطيران» حتى الآن مبالغ نقدية إجمالية بلغت 601 مليون دولار، بما في ذلك التسويات التي تم الإعلان عنها في عامَي 2023 و2024 مع أطراف عدة.

وأكدت «دبي لصناعات الطيران» أنها ستواصل إجراءات التقاضي في المحاكم الإنجليزية بموجب وثائق التأمين الخاصة بها، كما ستواصل جهودها من أجل تقليل خسائرها المرتبطة بالطائرات التي كانت مؤجرة سابقاً لشركات طيران في الاتحاد الروسي.

يذكر أن «دبي لصناعات الطيران» تزاول نشاطها عبر قسمَي تأجير الطيران والهندسة.

وتقدم الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، خدماتها لأكثر من 170 عميلاً من شركات الطيران، في ما يزيد على 65 دولة من مواقعها السبعة في دبي، ودبلن، وعمّان، وسنغافورة، وميامي، ونيويورك، وسياتل. ولدى قسم تأجير الطائرات في الشركة أسطول يضم نحو 500 من الطائرات، التي تراوح بين المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوضة بإدارتها، بقيمة تجاوز 20 مليار دولار.