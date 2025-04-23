«أدنوك للتوزيع»: شحن 80% من بطارية السيارة الكهربائية خلال 20 دقيقة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر اللمكي، إن عدد الشواحن في محطات الشركة سجل، بنهاية العام الماضي، 220 شاحناً سريعاً وفائق السرعة، يمكنها شحن بطاريات السيارات الكهربائية حتى 80% خلال 20 دقيقة، مشيراً إلى أن المستهدف هو الوصول إلى 300 شاحن بنهاية العام الجاري، و500 شاحن بحلول عام 2028.

جاء ذلك في تصريحات صحافية، أمس، على هامش اليوم الثاني من معرض أبوظبي للسيارات الكهربائية، أكد فيها اللمكي أن الشواحن الموجودة عبر شبكة محطات «أدنوك للتوزيع» تتميز بسرعتها ومنتشرة على الطرق السريعة، ما يطمئن سائقي السيارات الكهربائية إلى توافر خدمة شحن البطاريات بسهولة ومن دون قلق.

وأضاف أن مشاركة «أدنوك للتوزيع» في معرض ومؤتمر أبوظبي للسيارات الكهربائية، للسنة الثانية، مهمة لعرض أحدث الممارسات وأفضل التكنولوجيا الموجودة، فضلاً عن التباحث مع الشركاء الفاعلين في هذا القطاع الحيوي والواعد في دولة الإمارات.

واستعرض اللمكي الابتكار والتقنيات التي تطبقها «أدنوك للتوزيع» في مجال شحن السيارات الكهربائية، موضحاً أن خدمة شحن المركبات الكهربائية تقدم تحديثات لحظية عبر تطبيق ذكي وساعات ذكية، بجانب شحن تلقائي من خلال التعرف إلى بيانات المركبة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة ذكية للطاقة وتحليلات تنبؤية لحظية من خلال التطبيق، كما نُقدم خدمات رقمية لأساطيل الأعمال والشركات والأشخاص، لافتاً إلى أن خدمة شحن المركبات الكهربائية تتكامل مع برنامج الولاء لعملاء «أدنوك» مع توفير خيارات دفع متعددة.

وأكد أن «أدنوك للتوزيع» تسعى إلى تعزيز تجربة العملاء، حيث تُقدم خدمة شحن المركبات الكهربائية ميزات سلسة للعملاء عبر تطبيق الشحن والتنقل والمكافآت.

وقال اللمكي: «مع انتشار شبكة (أدنوك للتوزيع) لشحن المركبات الكهربائية، يستمتع العميل بتجربة التنقل بين الإمارات دون انقطاع بفضل تغطية شبكة الشحن الواسعة والتي تغطي الإمارات السبع، كما أن خدمة شحن المركبات الكهربائية تقدم تجربة راقية تشمل خدمات التجزئة والتسوق أثناء انتظار اكتمال عملية الشحن».

وأضاف: «نهدف من خلال معرض ومؤتمر السيارات إلى توعية الزوار بقدرات شبكة نقاط شحن المركبات الكهربائية، ومميزات تطبيق (أدنوك) للمركبات الكهربائية، وأيضاً بحث سبل إطلاق شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة والمشغلين وشركات الطاقة والجهات الحكومية، إلى جانب تعزيز مكانة (أدنوك للتوزيع) كمُساهم رئيس في دعم مستهدفات (أدنوك) للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050».

وأوضح أنه بعد إجراء إعداد بسيط لمرة واحدة عبر تطبيق «أدنوك للتوزيع»، يتعرف الشاحن تلقائياً إلى المركبة، ويبدأ الشحن فور التوصيل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يستطيع العميل متابعة تقدّم عملية الشحن عبر التطبيق على هاتفه أو من خلال ساعة «أبل»، مع استخدامه العروض المخصصة أثناء فترة انتظار اكتمال عملية الشحن. لافتاً إلى أن هذه الميزة متاحة في شبكة «E2GO»، لكنها تقتصر حالياً على أنواع محددة من السيارات.

وفي سياق متصل، شهد اليوم الثاني من معرض ومؤتمر السيارات الكهربائية بأبوظبي الإطلاق الرسمي للبنية التحتية الوطنية للشحن ثنائي الاتجاه في دولة الإمارات، بحضور وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، حيث يُعد هذا الإطلاق خطوة عملية نحو دمج أنظمة الطاقة الذكية في منظومة النقل الوطني، تماشياً مع أهداف الدولة لتحقيق الحياد الكربوني.