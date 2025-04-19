«طيران الإمارات»: 300 ألف مسافر خلال عطلة نهاية الأسبوع

أفادت شركة طيران الإمارات، أمس، بأنها تتوقع أن يتجاوز عدد المغادرين من المبنى 3 في مطار دبي الدولي، 300 ألف مسافر خلال عطلة نهاية الأسبوع، ابتداء من 19 أبريل حتى 21 منه. ونظراً للازدحام المتوقع داخل المبنى 3، وحوله، دعت الناقلة عملاءها للوصول مبكراً إلى المطار، والتأكد من جاهزية جميع مستندات السفر لتجنب أي تأخير محتمل. وأوضحت أنه يمكن للمسافرين اختيار طرق عدة لإنهاء إجراءات السفر، منها خدمة إنجاز الإجراءات عبر الإنترنت من خلال الموقع (emirates.com)، أو عبر تطبيق «طيران الإمارات»، وذلك قبل 48 ساعة من موعد المغادرة، حيث يمكنهم الحصول على بطاقة الصعود الرقمية.

وأضافت الناقلة أن «كاونترات» إنجاز إجراءات السفر في المبنى 3 تفتح قبل 24 ساعة من موعد الإقلاع (وقبل 12 ساعة للرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة)، مشيرة إلى أنه يمكن لعملاء «طيران الإمارات» تسليم أمتعتهم في الليلة السابقة للسفر أو تسجيل وصولهم مبكراً، ما يتيح لهم التوجه مباشرة إلى الجوازات أو استخدام الأنفاق الذكية لتجاوز الإجراءات في ثوانٍ معدودة.

وبيّنت أن خيارات تسجيل الوصول الإضافية المتاحة لعملاء «طيران الإمارات»، تشمل إنجاز الإجراءات في مركز إنجاز إجراءات السفر في مركز دبي المالي العالمي، حيث يمكن للمسافرين إنجاز إجراءات سفرهم بسهولة في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة، وحتى أربع ساعات قبل الرحلة، باستثناء المسافرين إلى الولايات المتحدة.

كما تشمل الخيارات خدمة إنجاز إجراءات السفر في مدينة عجمان من 24 ساعة إلى أربع ساعات قبل موعد رحلتهم.