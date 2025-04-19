«الطيران المدني» تُعدّل اتفاقية مع جنوب إفريقيا

وقعت دولة الإمارات متمثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، محضر مناقشات أولياً (سجل مناقشات بالأحرف الأولى) مع جنوب إفريقيا.

وتضمن السجل بروتوكولاً لتعديل بعض أحكام اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البلدين، كما تضمن حقوقاً تشغيلية إضافية للناقلات الوطنية لدى كلا البلدين، ما يسهم في تعزيز الربط الجوي بينهما.

كما شمل البروتوكول التحديثات الجديدة التي أدخلت على الاتفاقية، حيث تمت إضافة مادة تتعلق بأمن الطيران، بهدف تعزيز المستويات والمعايير بين الجانبين في مجال النقل الجوي، كما تم تحديث مادة «الرمز المشترك»، بما يتماشى مع أحدث المعايير والممارسات الدولية المتبعة في قطاع النقل الجوي.