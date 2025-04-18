مطار دبي يحصد جائزة التقدير في السلامة لعام 2025

حصد مطار دبي الدولي، جائزة التقدير في السلامة لعام 2025، الصادرة عن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، تقديراً لمنهجيته المبتكرة والاستباقية في السلامة، وتُسلط هذه الجائزة الضوء على الجهود المستمرة لمطار دبي في تقديم حلول ذكية وقابلة للتطوير، بما يسهم في تعزيز مستويات المرونة التشغيلية وإرساء معايير جديدة في قطاع الطيران.

وتُمنح هذه الجائزة إلى مشغلي المطارات الذين يتخطون المعايير التقليدية للامتثال إلى تحقيق نقلات نوعية في ممارسات السلامة والحد من المخاطر. وتسلّم الجائزة الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، والنائب الأول للرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بطي قرواش، خلال الجمعية والمؤتمر الإقليمي الثاني لمجلس المطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في نيودلهي.