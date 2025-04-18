كاميرا ذكية لمراقبة الأطفال

كشفت شركة «شاومي» الصينية عن كاميرا مراقبة ذكية جديدة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة وتعقب الأشخاص والحيوانات.

وأفادت الشركة بأن الكاميرا «Smart Camera 4»، تمتاز بأنها قابلة للدوران والإمالة، حيث يمكنها الدوران بشكل كامل حول محورها الخاص، مع إمكانية إمالتها بمقدار 109 درجات.

ويمكن استخدام الكاميرا كجهاز لمراقبة الأطفال بفضل تجهيزها بـ«ميكروفون»، إذ يمكن اكتشاف بكاء الطفل، كما يمكن أيضاً إخطار المستخدم إذا ترك الطفل في منطقة محددة.

وبفضل تجهيزها بـ«ميكروفون» وسماعة، يمكن للمستخدم أيضاً التواصل مع الأشخاص الموجودين أمام الكاميرا.

وعلى الصعيد التقني، تأتي الكاميرا الجديدة بفتحة عدسة «f/1.6» ومستشعر بدقة ثمانية ميغابيكسل، مع إمكانية تسجيل مقاطع فيديو بدقة وضوح «4K»، إضافة إلى دعم تسجيلات «HDR».