«الإمارات للشحن الجوي» تدعم التجارة بين آسيا والعالم عبر دبي

أبرمت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن لشركة طيران الإمارات، مذكرة تفاهم مع «تيليبورت»، شريك الشحن الحصري لمجموعة شركات طيران «إير آسيا»، لإقامة شراكة تستهدف دعم نمو التجارة بين جنوب شرق آسيا والعالم عبر دبي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، بدر عباس، والرئيس التنفيذي لـ«تيليبورت»، بيت شاريونونغساك، وقّعا المذكرة على هامش فعاليات ندوة الشحن الجوي العالمية التي نظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في دبي.

وبموجب المذكرة، ستعمل «الإمارات للشحن الجوي» و«تيليبورت» بشكل وثيق على عدد من المبادرات الرامية لتوسيع خيارات الشحن المتبادل وحجز مساحات للشحن، بما يسهم في تعزيز وصول ونطاق أعمال الشركات في منطقة «الآسيان».

وتتمتع هذه الشراكة بأهمية كبيرة بالنظر إلى أن «تيليبورت» تدير بشكل حصري سعات الشحن المتاحة في طائرات الركاب لجميع شركات «طيران آسيا» ضمن شبكة واحدة، وباتت تعد اليوم أكبر شبكة لوجستية جوية في جنوب شرق آسيا.

وتسهم الاتفاقية في توسيع نطاق وصول «الإمارات للشحن الجوي» إلى أكثر من 100 وجهة خارج نطاق المطارات الرئيسة، والوصول إلى المطارات الصغيرة والثانوية في منطقة جنوب شرق آسيا.

وفي المقابل، ستستفيد «تيليبورت» من شبكة «طيران الإمارات» العالمية الواسعة التي تضم أكثر من 145 وجهة في مختلف أرجاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على الوجهات الرئيسة في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة.

وقال عباس: «نفخر بقيامنا على مدى نحو 35 عاماً بخدمة جنوب شرق آسيا، والإسهام بشكل فعال في تعزيز تدفق البضائع من وإلى دول المنطقة بسرعة وموثوقية وكفاءة، وستسهم شراكتنا الاستراتيجية مع (تيليبورت) ومجموعة شركات طيران (إير آسيا) في تعزيز هذا الالتزام، ما يمكننا من خدمة عملائنا بشكل أفضل من خلال زيادة طاقات الشحن المتاحة، ومنح عملياتنا المزيد من المرونة وقدرات الوصول إلى أسواق جديدة في آسيا، إلى جانب تعزيز قدرات الاتصال عبر شبكتنا العالمية الواسعة».

من جهته، قال شاريونونغساك: «فخورون بشراكتنا مع (طيران الإمارات)، التي تعد الأولى من نوعها للناقلة في جنوب شرق آسيا، حيث سيتيح تعاوننا مع شريك عالمي رائد توسيع شبكتينا الجويتين، ودعم صادرات جنوب شرق آسيا المتنامية، وتسهيل حركة التجارة الإلكترونية من الصين، عبر شبكتي رحلاتنا خارج جنوب شرق آسيا، وصولاً إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا».