"أجنحة الشام": نتوقع تشغيل الرحلات إلى مطارات الإمارات الأسبوع المقبل

قال المدير التجاري في شركة أجنحة الشام للطيران، حمدي خلف، إن الشركة بدأت التحضيرات لتشغيل رحلاتها إلى المطارات الإماراتية، مشيراً إلى أن الخانات الزمنية لرحلات الناقلة في مطارات الدولة لا تزال محجوزة لصالح شركة "أجنحة الشام".

وأضاف خلف في تصريح لـ"الإمارات اليوم"، مع انتهاء الإجراءات نتوقع البدء بتشغيل رحلاتنا إلى كل من دبي وأبوظبي والشارقة خلال الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن الناقلة ستدرج الرحلات للحجز حال استكمال إجراءات التشغيل.

وأعلنت أمس، الهيئة العامة للطيران المدني عن استئناف الرحلات الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه "يجري حالياً التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزّز الحركة الجوية ويُسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما".