شركات طيران وطنية تطلق عروض «ما بعد الذروة» للوجهات القريبة   

طرحت شركات طيران وطنية عروضاً ترويجية على تذاكر السفر إلى عدد من الوجهات العربية والدولية، بأسعار تبدأ من 1075 درهماً، وذلك للحجز في الوقت الراهن، والسفر خلال شهرَي أبريل الجاري ومايو المقبل.

وتتيح بعض العروض الحجز والسفر مباشرة مع ميزة الاستفادة منها طوال شهر أبريل، فيما تتيح عروض أخرى الحجز حالياً والسفر في النصف الثاني من أبريل حتى مايو المقبل، ما يمنح المسافرين مرونة في التخطيط لرحلاتهم، سواء لأغراض السياحة أو زيارة الأهل والأصدقاء أو حتى السفر بغرض الأعمال.

وتبدأ أسعار تذاكر الطيران ضمن العروض الترويجية على الدرجة السياحية من 1075 إلى الإسكندرية (مصر)، ونحو 1100 إلى القاهرة (مصر)، و1180 إلى تبليسي (جورجيا)، و1195 إلى ألماتي (كازاخستان)، ونحو 1200 إلى جدة (السعودية)، و1290 إلى بلغراد (صربيا)، و1700 إلى كولومبو (سريلانكا)، ونحو 2400 إلى المالديف.

وتتركز معظم العروض في وجهات قريبة من دولة الإمارات، فضلاً عن محطات أوروبية شهيرة.

وتشمل البيانات أسعار رحلات الذهاب والإياب المباشرة، وهي أسعار ابتدائية تخضع للتوافر وأقلها كُلفة، ومقيدة ببعض الشروط والأحكام حال شرائها تتمثل فيما إذا كانت قيمة التذكرة قابلة للاسترداد أو الرسوم التي يشترط دفعها لتغيير أو تعديل الحجز.

وتشترط بعض العروض الحجز مسبقاً، والسفر ضمن إطار زمني محدد.

وقال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي: «تأتي هذه العروض بعد انتهاء فترة الذروة في عطلة عيد الفطر، وكذلك عطلة الربيع للمدارس، ما يجعلها فرصة مناسبة للراغبين في السفر بعيداً عن أوقات الذروة والضغط الكبير على الرحلات، والاستفادة من انخفاض الأسعار مع توافر المزيد من المقاعد الشاغرة على الرحلات».

وأضاف أن «هذه العروض تندرج ضمن استراتيجية تحفيزية تهدف إلى تعزيز حركة السفر خلال فترة ما بعد العطلات، مستفيدة من انخفاض معدلات الإشغال مقارنة بأسابيع الذروة»، لافتاً إلى أن العروض تسري على جزء محدد من المقاعد، وبالتالي سرعة نفادها كبيرة، مشدداً على أهمية تفادي الحجز قبل موعد السفر بوقت قصير، وذلك للاستفادة من مزاياها.

وأوضح العوضي أنه على رغم جاذبية الأسعار، إلا أن العروض تستثني أيام الذروة التي تتزامن مع عطلات نهاية الأسبوع، وبعض المناسبات، إذ تكون أسعار التذاكر خلالها أعلى من بقية أيام الأسبوع، مشيراً إلى أن هذه الأسعار المخفّضة تطبق على الرحلات التي تُحجز مسبقاً، فيما تختلف الأسعار عند الحجز القريب من تاريخ السفر، على الرغم من أن التذاكر خاضعة للعرض الترويجي.

وذكر العوضي أن جزءاً من سكان الدولة يفضل السفر في غير مواسم الذروة لتجنب الازدحام، فضلاً عن تقليل التكاليف الإجمالية للرحلة، لافتاً إلى أن بعض العروض تمنح المسافرين مرونة في التخطيط لرحلاتهم، سواء لأغراض السياحة أو زيارة الأهل والأصدقاء أو حتى السفر بغرض الأعمال.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي لينك»، الدكتور هيثم الحاج علي، إنه مع انتهاء فترة الذروة طرحت شركات طيران وطنية في الدولة عروضاً ترويجية جديدة على أسعار تذاكر السفر إلى عدد من الوجهات، بما فيها محطات عربية لتحفيز الطلب خلال هذه الفترة.

وبيّن الحاج علي، أن بعض العروض تتيح خياراً جذاباً للسفر في حال تمت الاستفادة منها بشكل صحيح، مثل التأكيد على الحجز قبل وقت كاف من موعد السفر، لافتاً إلى أن العروض بالأسعار المعلنة تنفذ بسرعة وترتفع لاحقاً أسعارها، موضحاً أن العروض فرصة للمسافرين الذين يخططون لرحلات قصيرة.

وأضاف أن بعض العروض متاحة للحجز حالياً تمتد لأيام عدة فقط، بينما تغطي فترة السفر أسابيع عدة مقبلة. ونصح الراغبين في الاستفادة من هذه العروض بالمبادرة إلى الحجز المبكر، والتحقق من تفاصيل الشروط الخاصة بكل عرض، بما يشمل مواعيد السفر، ورسوم التغيير أو الإلغاء، وسياسات الأمتعة، مع ضرورة اعتماد تواريخ مرنة لضمان أفضل قيمة ممكنة مقابل الكلفة.