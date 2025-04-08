%20 زيادة في المتاجر المشاركة بـ «التخفيضات الإلكترونية الكبرى»

حققت حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى»، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، من 27 إلى 30 مارس الماضي، نجاحاً ملحوظاً مع زيادة الإقبال على الشراء، لتسهم في تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية المتنامي في دبي، حيث شهدت الحملة زيادة بنسبة 20% في عدد المتاجر المشاركة مقارنة بالعام الماضي، فيما استفاد آلاف المتسوقين على مدار أربعة أيام من التخفيضات الكبرى التي وصلت إلى 95% على 85 علامة تجارية، شملت ثماني فئات متنوعة.

كما أطلقت حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» تجربة تسوق جديدة كلياً في دبي، وهي عبارة عن مركز تسوق افتراضي تفاعلي، أتاح للمتسوقين استكشاف أفضل العلامات التجارية، والاستفادة من تخفيضات إضافية، والدخول في سحب للفوز بجائزة قدرها 100 ألف درهم، بجانب فرصة الفوز بجوائز نقدية إضافية بلغت قيمتها 50 ألف درهم، ونجحت هذه التجربة الجديدة في جذب آلاف المستخدمين، ما سلّط الضوء على أهمية دورة العام الحالي من الحملة لقطاع التجارة الإلكترونية في دبي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تواصل دبي ريادتها في تعزيز قطاع التجزئة، من خلال الابتكار وتطوير تجارب التسوق لتجمع بين الطرق التقليدية وكذلك الإلكترونية، مستفيدة من التطور الرقمي الذي تشهده المدينة، وتُعدّ حملة (التخفيضات الإلكترونية الكبرى) إحدى الوسائل المتطورة التي تعكس التطور السريع الذي يحققه قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة».