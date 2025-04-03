«دبي التجاري العالمي» ينظم 16 فعالية في أبريل

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، عن أجندة فعالياته المتنوعة لشهر أبريل 2025، التي تتضمن مجموعة بارزة من المعارض والمؤتمرات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والعقارات والفنون والتعليم والرعاية الصحية والسفر، وغيرها.

وأفاد المركز في بيان، بأن الشهر الجاري يشهد تنظيم 16 فعالية، تشمل معرض الشرق الأوسط للطاقة (7 - 9 أبريل)، حيث يعود المعرض في دورته الـ49، ليجمع قادة وخبراء قطاع الطاقة من أكثر من 170 دولة، إضافة إلى الأسبوع الجيومكاني للجمعية العالمية للمسح الجوي والاستشعار عن بُعد (6 - 11 أبريل).

ويعد معرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية (8 - 10 أبريل) حدثاً رائداً في المنطقة، فيما يعد المؤتمر السنوي للجمعية العربية للأشعة التداخلية (9 - 12 أبريل) أكبر فعالية في مجال الأشعة التداخلية.

ويعود معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب (14 - 16 أبريل) في دورته الـ21، بينما يمثل معرض العقارات الدولي (14 - 16 أبريل) أكبر فعالية من نوعها في الشرق الأوسط.

ويُعدّ معرض «دبي ديرما» (14 - 16 أبريل) واحداً من أكبر التجمعات العلمية المتخصصة في العناية بالبشرة.

ويعود منتدى الشحن العالمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى دبي في الفترة بين 15 و17 أبريل، فيما أصبح معرض «فنون العالم دبي» (17 - 20 أبريل) حدثاً بارزاً في الأجندة الثقافية للمدينة.

ويجمع معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي (19 - 20 أبريل) في نسخته الثالثة، كل ما يتعلق بقطاع رعاية الحيوانات الأليفة.

أما معرض المدرسة والحضانة (19 - 20 أبريل) فيجمع نخبة من المؤسسات التعليمية.

ويعتبر مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك) (21 - 23 أبريل) منصة دولية رئيسة للابتكار في قطاع النفط والغاز، فيما يعد «دوموتيكس الشرق الأوسط» (22 - 24 أبريل) من الفعاليات الرائدة لقطاع السجاد وحلول الأرضيات.

وتقام الدورة 32 من معرض سوق السفر العربي في الفترة بين 28 أبريل والأول من مايو المقبل، بينما يعود معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» (29 أبريل - 1 مايو) في دورته الـ21، فيما يُقام بالتزامن معه المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث.