"دبي الدولي".. أكبر محور للنقل الجوي في العالم بـ10 ملايين مقعد خلال أبريل الجاري

سجل مطار دبي الدولي، خلال أبريل الجاري، أكثر من 5 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية (نحو 10 ملايين في الاتجاهين)، ليصل إجمالي عدد المقاعد المجدولة في "دبي الدولي"، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري من العام الجاري، إلى 20.24 مليون مقعد (40.48 مليوناً في الاتجاهين)، ويتصدر بذلك مطارات العالم، وفقاً للتقرير الدوري الصادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وواصل "دبي الدولي" تحقيق مكاسب قوية مقارنة بمستويات العام الماضي، وارتفعت السعة المقعدية في المطار بنسبة 2.5% خلال أبريل الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وفي الإجمال ارتفعت السعة بنسبة بلغت نحو 3.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت المؤسسة الدولية في تقرير تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، بأن مطار دبي الدولي احتفظ بمكانته كأكبر محور للنقل الجوي في العالم في أبريل 2025. وسجل "دبي الدولي" نحو 5.16 ملايين في مارس الماضي و4.78 ملايين مقعد في فبراير و5.3 ملايين مقعد في يناير 2025.

أداء قوي

وتأتي هذه الزيادة في السعة المقعدية في مطار دبي الدولي مع استقطاب المطار شركات طيران جديدة، وافتتاح مزيد من الوجهات، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية إلى وجهات قائمة، بعد أن سجل أداء قوياً في حركة المرور الدولية على مدار عام 2024.

دولياً، حل مطار هيثرو لندن في المركز الثاني بنحو 4.1 ملايين مقعد، تلاه مطار سنغافورة بـ3.5 ملايين مقعد وأمستردام في المركز الرابع بنحو 3.4 ملايين مقعد ومطار سيؤل الدولي خامساً بنحو 3.3 ملايين مقعد.

وواصل مطار دبي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل نحو 5.19 ملايين مقعد خلال أبريل الجاري، ومطار طوكيو هانيدا في المركز الثالث بنحو 4.5 ملايين مقعد، ولندن هيثرو رابعاً بنحو 4.3 ملايين مقعد وإسطنبول في المركز الخامس بنحو 4.2 ملايين مقعد.

وأرسى مطار دبي الدولي، معياراً جديداً في قطاع الطيران العالمي عقب استقباله 92.3 مليون مسافر في عام 2024، وهي أعلى حركة مرور سنوية على الإطلاق في تاريخ المطار. ويتجاوز هذا الإنجاز الرقم القياسي السابق البالغ 89.1 مليون مسافر الذي تم تحقيقه في عام 2018.

ويسيّر مطار دبي الدولي رحلات إلى 272 وجهة في 107 دول، تخدمها 106 شركات طيران دولية.