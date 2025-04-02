«الأنصاري للصرافة»: نمو تحويلات الأفراد 9% خلال رمضان والعيد

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للخدمات المالية محمد الأنصاري، إن التحويلات المالية الصادرة للأفراد تشهد نمواً ملحوظاً خلال مواسم معينة، أبرزها شهر رمضان والأعياد، مشيراً إلى أن «الأنصاري للصرافة» شهدت نمواً بنسبة 9% في حجم التحويلات المالية خلال رمضان وعيد الفطر، مقارنة بشهر فبراير 2025، عبر فروعها ومنصاتها الذكية.

وأوضح الأنصاري لـ«الإمارات اليوم» أنه على صعيد الجاليات الأكثر إرسالاً للتحويلات المالية الصادرة، جاءت الهند وباكستان ومصر والأردن ضمن قائمة أكبر الجاليات تحويلاً للأموال، بحكم العدد الكبير لرعايا هذه الدول المقيمين في دولة الإمارات، مبيناً أن الأثر الإيجابي لتلك التحويلات لا يقتصر على الأُسَر المتلقية فحسب، بل تسهم أيضاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.

وأضاف: «بالتوازي مع ذلك يتواصل منذ العام الماضي الطلب الكبير على مجموعة من العملات، أبرزها الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني، مواءمةً مع مسارات التحويلات وفي ظل تزايُد إقبال السياح على دولة الإمارات وتنامي أنشطتها التجارية مع الاقتصادات الكبرى».

وتابع الأنصاري: «ننظر بثقة إلى آفاق نمو قطاع صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية خلال الفترة المقبلة في ظل قوة واستقرار الدرهم الإماراتي، ومتانة الاقتصاد الوطني واستمرار مسار النمو الذي تشهده القطاعات الحيوية، فضلاً عن تنامي مكانة الدولة وجهة رائدة عالمياً للإقامة والسياحة ومزاولة الأنشطة الاستثمارية والتجارية نتيجة المبادرات الحكومية الاستراتيجية».

يذكر أن شركة الأنصاري للخدمات المالية تستحوذ على حصة كبيرة من التحويلات المالية في دولة الإمارات، حيث إنه وبحسب آخر الإحصاءات المتوافرة، ارتفع عدد فروع «الأنصاري للصرافة» إلى 259 فرعاً بنهاية الربع الأول من العام الماضي مقارنة بـ232 فرعاً في عام 2023، ما يشير إلى توسع ملحوظ في الشبكة المحلية.