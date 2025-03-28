الإمارات عززت مكانتها مركزا عالميا للفعاليات الثقافية والترفيهية والتجارية

اكد الدكتور روس كوران الخبير السياحي بحامعة هيريوت وات دبي والاستاذ المشارك في كلية ادنبرة ان دولة الإمارات العربية المتحدة عززت مكانتها كمركز عالمي للفعاليات الثقافية والترفيهية والتجارية، من خلال المهرجانات الكبيرة كمهرجان دبي للتسوق إلى الفعاليات العالمية المرموقة كمعرض إكسبو 2020،حيث استفادت المنطقة استراتيجيا من موقعها لجذب ملايين الزوار سنويا.

وتحولت دبي وأبوظبي إلى مراكز حيوية تلتقي فيها التقاليد بالحداثة، مما يجعلها مثالية لاستضافة فعاليات متنوعة مثل كأس ​​دبي العالمي، ومهرجان أبوظبي السينمائي، ومعرض جيتكس العالمي، ومهرجان دبي للمأكولات وهذه أمثلة قليلة على استقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم.

واشار الخبير السياحي الي ان قطاع السياحة في الإمارات شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، وهو ما يتماشى مع أهداف استراتيجية الإمارات للسياحة 2031. وتشير التقارير إلى أن مطارات أبوظبي ودبي والشارقة استقبلت أكثر من 103 ملايين مسافر بحلول سبتمبر 2024.

وقد أعطت حكومة الإمارات العربية المتحدة الأولوية للاستثمار في البنية التحتية والمطارات والفنادق، مما وفّر تجربة سلسة للزوار الدوليين. ويُعدّ التوسع الذي أُعلن عنه مؤخرًا لمطار آل مكتوم الدولي، والذي سيصبح في نهاية المطاف الأكبر من حيث الطاقة الاستيعابية في العالم، مثالًا على هذا الاستثمار المُستدام.

وقد مكّن التآزر بين القطاعين العام والخاص الدولة من استضافة فعاليات واسعة النطاق تُلبّي مختلف الفئات السكانية والاهتمامات

ويضيف كوران أن المهرجانات والفعاليات تلعب دورا حاسما في اقتصاد دولة الإمارات فعلى سبيل المثال، لا يُعدّ مهرجان دبي للتسوق مجرد مهرجان تسوّق مُبهر، بل يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ووفقًا لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، يجذب مهرجان دبي للتسوق ملايين الزوار سنويًا، مُدرًّا مليارات الدولارات من مبيعات التجزئة، ومُعززًا قطاع الضيافة.

ويشهد قطاع الضيافة، على وجه الخصوص، طفرةً خلال هذه الفعاليات. وتُسجّل الفنادق معدلات إشغال عالية، بينما تشهد المطاعم والمراكز الترفيهية إقبالًا متزايدًا. ويمتدّ التأثير إلى ما هو أبعد من السياحة، مُولّدًا روابط اقتصادية عبر الاقتصاد، ليشمل قطاعات النقل والتجزئة والرعاية الصحية، مما يجعل المهرجانات مُحفّزًا اقتصاديًا قويًا.

وأكد انه وفقًا لتقرير صادر عن "ستاتيستا" من المتوقع أن يشهد سوق السفر والسياحة في الإمارات العربية المتحدة نموًا ملحوظًا في السنوات القادمة. وخلال عام 2025، من المتوقع أن تحقق السوق إيرادات قدرها 1.40 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تنموالسوق سنويا بمعدل 4.10% بين عامي 2025 و2029، ليصل حجمها المتوقع إلى 1.64 مليار دولار بحلول عام 2029. كما تؤثر الفعاليات والمهرجانات على نسبة اشغال الفنادق حيث حققت المنشآت الفندقية إيرادات بلغت حوالي 37.1 مليار درهم إماراتي في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ومؤخرا شهد معدل إشغال الفنادق نموا، ليصل إلى ما يقرب من 78%، بزيادة قدرها 2.7% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وتسلط هذه الأرقام، الضوء على النمو المتزايد للسياحة الإماراتية في مختلف القطاعات، مما يدعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2031. ويضيف ان المهرجانات في الإمارات العربية المتحدة لا تقتصر على تحقيق مكاسب اقتصادية فحسب، بل تُعدّ أيضًا منصاتٍ للحفاظ على التراث الثقافي والتبادل الثقافي. حيث تحتفي فعالياتٌ مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب ومهرجان الظفرة للإبل بالتراث ،الإماراتي وتدعو جماهير عالمية لتجربة تقاليد المنطقة الغنية.