«أدنوك للإمداد والخدمات» توزع أرباحاً تتجاوز مليار درهم لعام 2024

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، موافقة المساهمين على جميع بنود جدول الأعمال في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك دفع توزيعات أرباح نهائية للعام الماضي، بقيمة 501.3 مليون درهم، ما يرفع إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024، إلى ما يزيد على مليار درهم، أي بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، وذلك تماشياً مع سياسة «أدنوك للإمداد والخدمات» لتوزيعات الأرباح المرحلية.

وسيتم دفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين حتى تاريخ الثالث من أبريل 2025.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة «أدنوك للإمداد والخدمات»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن «عام 2024 شكل مرحلة تطور مهمة لـ(أدنوك للإمداد والخدمات)، حيث حققت الشركة توسعاً عالمياً متسارعاً، وأداءً مالياً قياسياً، واتخذت خطوات استراتيجية طموحة».

وأضاف أن الشركة استمرت في تعزيز أسطولها، واستكملت عملية استحواذ قياسية على شركة «نافيغ 8» بقيمة 3.7 مليارات درهم، ما أسهم في ترسيخ حضورها العالمي وتوسيع قدراتها التشغيلية بشكل كبير، لافتاً إلى أن الشركة تمكنت بفضل أدائها المتميز خلال 2024 من تحقيق قيمة استثنائية للمساهمين، بزيادة بنسبة 5% في توزيعات الأرباح السنوية الكاملة، مع الاستمرار في دفع عجلة الاستدامة والابتكار، وتعزيز ريادتها في القطاع.

وذكر أنه بالنظر إلى المستقبل، ستستفيد «أدنوك للإمداد والخدمات» من مكانتها الرائدة للاستمرار في تحقيق النمو العضوي، إلى جانب تنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية، والاستثمار في أحدث التقنيات، وبالاستناد إلى أسطولها المتنامي من السفن الحديثة والمتطورة، والتزامها الراسخ برفع الكفاءة وتعزيز معايير الاستدامة، ستستمر الشركة في التركيز على ضمان وصول منتجات «أدنوك» من الطاقة إلى العالم، والإسهام في تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث أسهم الزخم الذي حققناه خلال العام الماضي في التأسيس لمستقبل أكثر نجاحاً وابتكاراً.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 29% على أساس سنوي، لتتجاوز 13 مليار درهم، فيما زاد صافي الأرباح بنسبة 22%، ليصل إلى 2.7 مليار درهم. كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 31%.