«سويس تيرمينال» تندمج بالكامل مع «موانئ دبي العالمية»

أعلنت شركة «سويس تيرمينال إيه جي»، مشغلة محطات الحاويات في سويسرا، أنها تدخل مرحلة جديدة من النمو والتطور باندماجها الكامل مع «مجموعة موانئ دبي العالمية»، بعد شراكة ناجحة استمرت خمس سنوات، وبحسب إعلان صادر عن الجهتين، يضمن هذا الانتقال قدرة «سويس تيرمينال إيه جي» على مواصلة تقديم حلول لوجستية عالية الجودة ومستدامة وفعالة لمتعامليها، مع الاستفادة من خبرات «موانئ دبي العالمية» ومواردها العالمية.

وقالت «سويس تيرمينال إيه جي» إنها، من خلال الاندماج الكامل مع «موانئ دبي العالمية»، ستعزز قدراتها في تقديم حلول سلسلة توريد شاملة وسلسة، لافتة إلى أن «موانئ دبي العالمية» أصبحت المالكة لـ100% من أسهمها.

وأضافت: «ستعزز هذه الخطوة الاستراتيجية مزايا المتعاملين من خلال توفير كفاءة أكبر، وعروض خدمات موسعة، والوصول إلى شبكة (موانئ دبي العالمية) اللوجستية العالمية الواسعة. كما سيستفيد المتعاملون من مجموعة أوسع من وسائل النقل، وأوقات عبور مُحسّنة، وحلول نقل مستدامة ومنخفضة الكربون».

وقالت «سويس تيرمينال» إنها تتطلع إلى مواصلة علاقاتها القوية مع عملائها وأصحاب المصلحة، وتقديم حلول مُحسّنة مع الحفاظ على قيمها الأساسية، حيث ستظل الشركة ملتزمة بتقديم الجودة والكفاءة والموثوقية التي ميّزتها لعقود.

يذكر أن «سويس تيرمينال» لاعب رئيس في سوق اللوجستيات السويسرية والفرنسية لعقود، حيث تُشغّل محطات في منطقة بازل بسويسرا ومنطقة الألزاس بفرنسا. وتُعدّ هذه المرافق بمثابة بوابات حيوية تربط سويسرا وجنوب ألمانيا وفرنسا بالموانئ البحرية الأوروبية الرئيسة.

وتقدم «سويس تيرمينال» مجموعة شاملة من الخدمات، تشمل خدمات المناولة في المحطات، وخدمات المستودعات، والتخزين، إضافة إلى شبكة متطورة من حلول النقل بالسكك الحديدية والبارجة، ما يضمن سرعة عالية وأوقات عبور قصيرة إلى السوق.

ولتعزيز المكانة التنافسية لشركة «سويس تيرمينال»، تخطط «موانئ دبي العالمية» للاستثمار في البنية التحتية وحلول اللوجستيات المستدامة في جميع أنحاء سويسرا والمنطقة الحدودية. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز دور «سويس تيرمينال» كمركز لوجستي مركزي لحركة الحاويات الدولية، ودفع عجلة حلول سلسلة التوريد المبتكرة.

يشار إلى أن «موانئ دبي العالمية» تطورت من موقعها الرئيس في ميناء جبل علي بدبي، لتصبح محفزة للتجارة العالمية، وتقدم حلولاً لوجستية متكاملة لمالكي البضائع عبر شبكتها التي تضم 150 نشاطاً في أكثر من 50 دولة، وتشمل الموانئ والمناطق الاقتصادية والمستودعات، وخدمات شحن الحاويات باستخدام السفن متوسطة الحجم والنقل البري إلى المناطق الداخلية.