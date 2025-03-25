«نواتوم البحرية» تتسلّم أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال

أعلنت «نواتوم البحرية»، العاملة تحت مظلة القطاع البحري والشحن التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، عن تسلم أول سفينة متعددة الاستخدام، تعمل بالغاز الطبيعي المسال لمناولة السيارات والشاحنات والبضائع الثقيلة، وذلك بموجب المشروع المشترك «يونايتد غلوبال للبضائع المدحرجة»، الذي تم تأسيسه، أخيراً، بالتعاون مع «إركبورت»، الشركة التركية العاملة في مجال شحن البضائع المدحرجة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن تشغيل هذه السفينة الجديدة، التي تحمل اسم «السمحة يو جي آر»، يأتي في إطار استراتيجية التوسع الشاملة التي تنتهجها «نواتوم البحرية» لنقل البضائع الثقيلة والمدحرجة، وتُعتبر إحدى أبرز السفن العاملة في هذا المجال، حيث تضم 12 طابقاً تغطي مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 59.3 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تزيد على 7000 سيارة.

وقال الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن في مجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن عمار مبارك الشيبة: «يمثل إضافة سفينة (السمحة يو جي آر) التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال في أسطول مشروعنا المشترك (يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة)، خطوة مهمة تعكس التزامنا بتوفير خدمات الشحن المستدام الصديق للبيئة، وتحقيق التميّز التشغيلي».

وأضاف: «من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الوقود النظيف، فإننا لا نعمل فقط على تقليل بصمتنا البيئية فحسب، بل نضمن الامتثال للوائح العالمية، وتقديم قيمة مضافة لمتعاملينا، كما يؤكد تشغيل هذه السفينة على تفانينا وسعينا الحثيث لدفع عجلة الابتكار، ودعم التحوّل نحو قطاع بحري أكثر تطوراً واستدامة».

يشار إلى أنه سيتم تخصيص هذه السفينة للعمل ضمن الأسطول الحالي الذي تتم إدارته بموجب المشروع المشترك «يونايتد غلوبال للبضائع المدحرجة»، لتقديم خدمات شحن البضائع المدحرجة عبر الشرق الأوسط وآسيا والبحر الأبيض المتوسط، بهدف ربط الخطوط البحرية العالمية، وتعزيز الخدمات اللوجستية لنقل وشحن المركبات والبضائع الثقيلة بطريقة مستدامة.