«دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على 17 طائرة بقيمة مليار دولار

وقّعت شركة دبي لصناعات الطيران، اتفاقيات مع أطراف عديدة للاستحواذ على 17 طائرة بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليار دولار.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذه المحفظة تتكون بالكامل من طائرات الجيل الجديد، 89% منها طائرات ذات بدن ضيق، وتنقسم إلى 80% من إنتاج شركة «إيرباص»، و20% من إنتاج شركة «بوينغ»، علماً أن الطائرات الـ17 مؤجرة لـ11 شركة طيران في 10 دول.

وعند إتمام الصفقة، من المتوقع لتلك الطائرات أن تخفض متوسط عمر أسطول طائرات الركاب لدى «دبي لصناعات الطيران» إلى 6.9 سنوات وترفع متوسط المدة المتبقية من عقود إيجار أسطول طائرات الركاب إلى 6.6 سنوات.

كما من المتوقع عند إتمام الصفقة أيضاً، أن يتكون أسطول «دبي لصناعات الطيران» المعدل من 46% من طائرات «إيرباص»، و49% من طائرات «بوينغ»، و5% من طائرات «إيه تي آر 72-600».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «تماشياً مع التزامنا تحسين أسطولنا من طائرات الجيل الجديد، وتقليل متوسط عمر الأسطول، يسعدنا إضافة هذه الطائرات الموفرة للوقود، والمزودة بالتكنولوجيا الحديثة، إلى محفظتنا، كما تتيح لنا هذه الاتفاقيات تعزيز علاقتنا مع قاعدة عملائنا العالمية من شركات الطيران، ونرحب بعودة ثلاث شركات طيران كعملاء لدبي لصناعات الطيران».