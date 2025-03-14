«دي بي ورلد» تُحقق عائدات بـ 73.4 مليار درهم خلال 2024

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وأفادت المجموعة في بيان، أمس، بأن عائداتها سجلت نمواً على أساس معلّن بنسبة 9.7% إلى 20 مليار دولار (نحو 73.45 مليار درهم)، فيما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7% لتصل إلى 5.5 مليارات دولار (نحو 20.2 مليار درهم)، وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 27.2%.

وأرجعت المجموعة نمو العائدات بنسبة 9.7%، بشكل رئيس، إلى الأداء المحسّن للموانئ والمحطات، إضافة إلى الإسهامات الناتجة عن الاستحواذات الجديدة والامتيازات.

بدورها، ارتفعت عائدات الموانئ والمحطات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنسبة 13.9% على أساس المقارنة المثلية، مدفوعةً بنمو قوي في كل من منطقة الشرق الأوسط والأميركيتين، وبلغت أرباح السنة 1.5 مليار دولار، وأرجعت «دي بي ورلد» انخفاض الربح للسنة بنسبة 2.0%، إلى ارتفاع كُلفة التمويل بشكل رئيس.

ووفقاً للنتائج المالية والتشغيلية، فقد تجاوزت الطاقة الاستيعابية لـ«دي بي ورلد» 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، نتيجة للاستثمار الانتقائي في البنية التحتية ضمن الأسواق الرئيسة ذات النمو المرتفع، وتم استثمار مصروفات رأسمالية بقيمة 2.2 مليار دولار (مقارنة بـ2.1 مليار دولار في عام 2023) عبر المحفظة الحالية.

وأوضحت المجموعة أن ميزانية المصاريف الرأسمالية لعام 2025 تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، سيتم استثمارها بشكل رئيس في ميناء جبل علي (دولة الإمارات)، و«الأحواض الجافة العالمية»، والمنطقة الحرة بجبل علي (دولة الإمارات)، ومحطة حاويات «تونا تيكرا» (الهند)، وميناء «لندن جيتواي» (المملكة المتحدة)، وميناء «ندايان» (السنغال)، وميناء جدة (السعودية).

وبحسب «دي بي ورلد»، فقد ازدادت السيولة النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 18.9% لتصل إلى 5.5 مليارات دولار في عام 2024، مقارنة بـ4.6 مليارات دولار في عام 2023.

وأكّدت «دي بي ورلد» أنها حققت أداء مالياً قوياً في عام 2024، رغم التحديات المستمرة الناجمة عن حالة عدم اليقين المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية والتغيّرات المتسارعة في بيئة التجارة العالمية، لافتة إلى أنها تتمتع بوضعية قوية تمكنها من تحقيق نمو طويل الأمد، مستفيدةً من حلول سلسلة الإمداد المتكاملة واستثماراتها الاستراتيجية لتحقيق قيمة مستدامة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «نفخر بتحقيق عائدات قياسية بلغت 20 مليار دولار، وسجلنا أرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 5.5 مليارات دولار لعام 2024، وهو إنجاز استثنائي يعكس قوتنا ومرونتنا في مواجهة التحديات ضمن المشهد الجيوسياسي المعقد».

وأضاف: «تؤكد هذه النتائج مدى فاعلية استراتيجيتنا التي تركّز على الشحنات عالية الربحية، وتقديم حلول متكاملة وشاملة لسلسلة الإمداد، إلى جانب تبني نهج صارم في إدارة التكاليف، ما عزّز مكانتنا التنافسية، وأدى إلى تحقيق هذا الأداء المتميّز».