عصف ذهني لمجلس إدارة غرف دبي يناقش الاستراتيجيات المستقبلية

عقد مجلس إدارة غرف دبي، برئاسة رئيس المجلس سلطان بن سعيد المنصوري، جلسة عصف ذهني بمشاركة أعضاء مجالس إدارات الغرف الثلاث العاملة تحت مظلتها، التي تشمل غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وغرفة دبي العالمية، وذلك بهدف بحث ومناقشة التوجهات والمبادرات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، لتعزيز دور الغرف في دعم المسيرة الاقتصادية لإمارة دبي.

وذكرت الغرف، في بيان، أمس، أن كلاً من رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان بن سليم، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة غرف دبي ومجالس إدارات الغرف الثلاث العاملة تحت مظلتها، والمدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، حضروا الجلسة التفاعلية.

وتم خلال الجلسة بحث الاستراتيجيات والتوجهات والمبادرات للمرحلة المقبلة لتحقيق مهام غرف دبي في تعزيز النمو الاقتصادي وازدهار الأعمال في القطاعات كافة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وجميع الشركاء محلياً ودولياً لترسيخ مكانة الإمارة وجهة مفضلة عالمياً للاستثمار، وترسيخ نموذج دبي التنموي القائم على الاستباقية والمرونة والشراكات البناءة.

وشهد اللقاء استعراضاً لأفكار ومقترحات نوعية لتطوير مساهمة غرف دبي في ترسيخ مكانة دبي مركزاً اقتصادياً رائداً عالمياً، وتطوير آليات دعم مجتمع الأعمال والاستثمار بما يواكب طموحات إمارة دبي وتوجهاتها الاقتصادية الجديدة.

وقال المنصوري إن «غرف دبي قطعت أشواطاً كبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم متطلبات مجتمع الأعمال، حيث أسهم العمل المشترك والمبادرات الاستراتيجية في استقطاب الاستثمارات، ودعم التوسّع الخارجي للشركات، وتعزيز التحول الرقمي».

وأضاف: «نلتزم بتسريع وتيرة الجهود لبناء فرص نوعية بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وحريصون على وضع خطط جديدة وإطلاق مبادرات تواكب رؤية القيادة الرشيدة وخططها المستقبلية لتعزيز مكانة دبي واحدة من أفضل المدن الاقتصادية عالمياً».

وخلال فعاليات اللقاء، كرم المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي السابق، عبدالعزيز الغرير، على قيادته الاستثنائية للغرف خلال الفترة الماضية، ونائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي السابق، فيصل جمعة بلهول، إضافة إلى الأعضاء السابقين في مجلس الإدارة: ماجد حمد رحمة الشامسي، والدكتورة رجاء القرق، وهشام الشيراوي، على جهودهم المتميزة.