إدراج أسهم «ألفا داتا» في «أبوظبي للأوراق المالية»

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، إدراج أسهم «ألفا داتا» إحدى الشركات المتخصصة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات، حيث يُعد هذا أول اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات، وثاني طرح في سوق أبوظبي خلال عام 2025.

وأفاد السوق، في بيان، أمس، بأن طرح «ألفا داتا» استقطب مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، حيث طرحت الشركة 400 مليون سهم عادي، ما يمثل نسبة 40% من رأسمال الشركة المصدر.

وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح الأولي لـ«ألفا داتا» عند 1.50 درهم للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه، وتجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة برقم مزدوج، ما رفع حصيلة عائدات الطرح إلى 600 مليون درهم، فيما بلغت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 1.5 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لدى مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي: «يتماشى إدراج (ألفا داتا) مع جهود مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية في تمكين الشركات الرائدة من دفع عجلة الابتكار ودعم التحول الاقتصادي في أبوظبي».

وأضاف: «انطلاقاً من مكانتنا كأحد الممكنات الرئيسة للنمو المستدام وتطوير سوق المال في المنطقة، فسنواصل دعم الشركات الخاصة من أجل تحقيق طموحاتها في النمو عبر منصة إدراج سوق أبوظبي للأوراق المالية».

من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «ألفا داتا»، فايز ألعبيني: «فخورون بالانضمام إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتحول من شركة عائلية محلية في الإمارات إلى عامة بعد الطرح العام الأولي والطلب القوي الذي شهدناه».