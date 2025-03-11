«الفجيرة الوطني» يقود صفقة تمويل مشترك

أعلن بنك الفجيرة الوطني، أمس، عن قيادة ترتيب صفقة تمويل مشترك وإغلاقها بعملة واحدة وخطاب اعتماد بقيمة 100 مليون دولار، لتمويل أعمال إنشاء وحدة لإنتاج «الكلنكر» لمصلحة شركة «بيور سمنت»، وبطاقة إنتاجية تبلغ 6500 طن يومياً، إضافة إلى محطة طاقة تعتمد على آلية استعادة الحرارة المهدورة باستطاعة قدرها 8.5 ميغاواط، وذكر البنك أن الكُلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 135.97 مليون دولار، حيث سيسهم التمويل في شراء المعدات والأصول الثابتة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، عدنان أنور: «تعكس الصفقة قدرة البنك على تنظيم وإنجاز صفقات التمويل المشتركة المعقدة، ما يسهم في دفع عجلة نمو الأعمال والتطور الصناعي».