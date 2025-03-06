«أبوظبي الإسلامي» يتيح تأجيل أقساط التمويل الشخصي بمناسبة شهر رمضان

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي برنامجاً لتأجيل أقساط التمويل الشخصي خلال شهر رمضان المبارك 2025، بهدف تخفيف الأعباء المالية، ودعم متعاملي التمويل الشخصي المؤهلين خلال الشهر الفضيل. وأتاح المصرف للمتعاملين اختيار التأجيل عبر تطبيق الهاتف الذكي.

يذكر أن «أبوظبي الإسلامي» يعد المصرف الوحيد في الإمارات الذي يتيح خيار تأجيل أقساط التمويل الشخصي للمتعاملين خلال شهر رمضان المبارك، ودون رسوم بجانب إمكانية التأجيل مرتين كل ستة أشهر.