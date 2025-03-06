تكريم 231 موظفاً وموظفة بجوائز «نجوم ديوا»

كرّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، 231 من موظفي وموظفات الهيئة بجوائز «نجوم ديوا» الداخلية للتميز عن النصف الثاني من عام 2024، وذلك تقديراً لجهودهم في تعزيز تنافسية الهيئة، وترسيخ مكانتها الرائدة في مختلف المجالات.

وأشاد الطاير بالموظفين المتميزين الذين تميزوا، وأسهموا بجهودهم المخلصة في تعزيز مكانة الهيئة كواحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم، وأكد أن التميز ليس مجرد هدف تسعى إليه الهيئة، بل نهج راسخ وأساس متين لتحقيق رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.