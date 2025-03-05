إنجاز 53% من المرحلة السادسة لـ «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

تفقّد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، تقدم سَير العمل في المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 1800 ميغاواط، بنظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.5 مليارات درهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أمس، أن الطاير استمع خلال جولته من مسؤولي شركة «شعاع للطاقة 4» للتقدم الحاصل في المرحلة السادسة من المجمع، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى نحو 53%، مع تشغيل نحو 600 من أصل 1800 ميغاواط.

وتنفذ هيئة كهرباء ومياه دبي المرحلة السادسة من المجمع باستخدام أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور.

وستوفر هذه المرحلة، الطاقة النظيفة لنحو 540 ألف مسكن، فيما ستسهم في خفض 2.36 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ويمتد المشروع على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع قيد التشغيل حالياً 3460 ميغاواط، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية للمشاريع قيد التنفيذ 1200 ميغاواط.

وسترتفع القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 7260 ميغاواط بحلول عام 2030، وستشكل مصادر الطاقة النظيفة نحو 34% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي. ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

وتشكل مشاريع المجمع التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام المنتج المستقل، أهم الأسس لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.