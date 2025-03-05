تعاون بين «داماك» و«أبوظبي الإسلامي» لتسهيل تملُّك العقارات للمقيمين

أعلنت شركة داماك العقارية إبرامها اتفاقية تعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، لتقديم حلول تمويل سكني لجميع عملائها للمشاريع قيد الإنشاء التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 35%.

وقالت العضو المنتدبة للمبيعات والتطوير في «داماك العقارية»، أميرة سجواني: «يعكس تعاوننا مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بإبرام الاتفاقية المذكورة، التزامنا العميق بتقديم حلول تمويلية لتسهيل تملُّك المنازل لشريحة أوسع من المقيمين في الدولة. ونحن فخورون بكوننا أول مطور عقاري يتيح هذه الخدمة في الإمارات، وإرساء معايير جديدة في ما يختص بالمرونة المالية في الاستثمار العقاري بالدولة».

من جهته، قال رئيس قسم التمويل العقاري في مصرف أبوظبي الإسلامي، إيلي حايك: «مصرف أبوظبي الإسلامي ملتزم بابتكار حلول فاعلة في مجال التمويل السكني، لتمكين المستثمرين من تحقيق أقصى فائدة ممكنة، والإسهام في نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات».