%70 ارتفاعاً في الطلب على «الفاكهة المجففة» خلال رمضان

كشف رصد ميداني، أجرته «الإمارات اليوم» على عدد من منافذ تجارة التجزئة في دبي والشارقة، وجود نحو 53 علامة تجارية لمنتجات الفاكهة المجففة بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية.

وأظهر المسح الميداني تنوعاً كبيراً بين مصادر توريد منتجات الفاكهة المجففة التي يرجع عدد كبير منها إلى دول من أبرزها: تركيا والولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى منتجات تتم تعبئتها في أسواق الإمارات.

وقال مختصون في قطاع تجارة التجزئة لـ«الإمارات اليوم» إن الفاكهة المجففة في شهر رمضان تشهد طلباً كبيراً، يرتفع إلى نحو 70% مقارنة بالفترات العادية، لافتين إلى أن أكثر الفاكهة المجففة طلباً خلال شهر رمضان يتركز في أصناف: الزبيب والتين والمشمش والخوخ والرمان.

وأكدوا أن الأسواق المحلية تشهد نمواً مستمراً في عدد العلامات التجارية للفاكهة المجففة، بما يتناسب مع تباين عادات الاستهلاك لدى المقيمين في الدولة.

علامات متعددة

وتفصيلاً، كشف رصد ميداني أجرته «الإمارات اليوم» في منافذ بيع بقطاع تجارة التجزئة في دبي والشارقة، وجود نحو 53 علامة تجارية لمنتجات الفاكهة المجففة بمختلف أنواعها وأشكالها.

وأظهر الرصد تنوعاً كبيراً في هذه المنتجات في الأسواق المحلية شمل: العنب المجفف (الزبيب)، الذي يعد الأكثر تداولاً بمختلف أصنافه، سواء الأسود أو الذهبي أوالأخضر، إضافة إلى فاكهة مجففة أخرى مثل الخوخ والتين والمشمش، والبرتقال والمانغو والتفاح، إلى جانب التوت بأنواعه، شاملاً التوت البري الأزرق، وحب الرمان والفراولة، والكيوي والموز وثمرة «البابايا» والكرز، والقرع العسلي والأناناس.

وتباع بعض الفاكهة المجففة في عدد من منافذ البيع مخلوطة بأنواع من المكسرات، أو الشوفان أو الشوكولاتة الداكنة، أو رقائق جوز الهند، كنوع من الوجبات الصحية التي تشهد طلباً متزايداً.

وتتنوع منتجات الفاكهة المجففة بين أنواع عدة تباع بأشكال سائبة بحسب الوزن، أو في أكياس بلاستيكية أو ورقية، أو ضمن علب معدنية، بأشكال متنوعة.

وأظهر المسح الميداني تعدد دول المنشأ المورّدة لمنتجات الفاكهة المجففة، من أبرزها: تركيا وإيران والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، إضافة إلى منتجات تتم تعبئتها في دولة الإمارات، فيما يتم الاستيراد من دول مثل تايلاند وكوريا الجنوبية والفلبين، والهند والمملكة المتحدة والبرازيل، والأرجنتين وتشيلي وإسبانيا، وسويسرا وإيطاليا وألمانيا، وغانا والصين ولاتفيا وكوستاريكا.

طلب رمضاني

بدوره، قال مسؤول المبيعات في أحد منافذ البيع لتجارة التجزئة، محمد إقبال: «الفاكهة المجففة من السلع التي تستحوذ على حصص كبيرة من الطلب الاستهلاكي في الأسواق خلال شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعاً بنسب تتجاوز 70% على تلك المنتجات مقارنة بالفترات العادية».

وأضاف: «من أكثر منتجات الفاكهة المجففة التي تستحوذ على حصص كبيرة في الطلب خلال الموسم الرمضاني، منتجات العنب المجفف أو الزبيب والتين والخوخ والمشمش، وفي بعض الأوقات الرمان المجفف».

من جانبه، قال مدير المشتريات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، ديليب فيشال: «الفاكهة المجففة من السلع التي تشهد في العادة تنوعاً كبيراً، ونمواً في عدد علاماتها التجارية في الأسواق المحلية، وذلك لمواكبة ارتفاع الطلب وتنوع الاستهلاك من قبل المتعاملين من مختلف الجنسيات».

وأضاف: «يعد شهر رمضان من أكثر المواسم التي تشهد ارتفاعاً في الطلب الاستهلاكي على الفاكهة المجففة»، لافتاً إلى أن «تلك المنتجات تشهد حالياً نمواً في مبيعاتها بنسب تقدر بنحو 60 و70%، مقارنة بالفترات التي تسبق شهر رمضان».

وفي السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في منفذ بيع، ناصر عاصم: «يعد العنب المجفف أو الزبيب، من أكثر أنواع الفاكهة المجففة التي تشهد ارتفاعاً في الطلب خلال شهر رمضان، يليه المشمش والتين والخوخ»، لافتاً إلى أن «فترات ذروة الارتفاع في مبيعات منتجات الفاكهة المجففة هي الموسم الرمضاني، الذي يسجل ارتفاعاً بنسب متباينة في الإقبال على تلك المنتجات في منافذ البيع».

وحول الأسعار، قال:«تتفاوت أسعار تلك المنتجات بحسب دول المنشأ وحجم الثمرة المجففة، إضافة إلى طريقة التجفيف نفسها، إذ ترتفع على سبيل المثال أسعار المنتجات التي تجفف طبيعياً من خلال أشعة الشمس، مقارنة بالطرق الصناعية الأخرى في التجفيف، كما ترتفع أسعار المنتجات التي تجفف بمعدلات تجعل الفاكهة لينة، مقارنة بتلك التي تجعل الفاكهة مجففة بشكل كامل، إضافة إلى أن المنتجات العضوية أعلى سعراً بشكل عام».

فيتامينات ومعادن

تحتوي العديد من منتجات الفاكهة المجففة على عدد من العناصر الغذائية، والفيتامينات والمعادن المهمة، مثل فيتامين «أ»، وفيتامين «ك»، كما تحتوي على معادن مفيدة لجسم الإنسان، مثل الحديد، والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

ويحتوي عدد كبير من الفاكهة المجففة على مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من العديد من الأمراض، مثل السرطان وأمراض القلب.

وتشتمل منتجات الفاكهة المجففة بشكل عام على العديد من الفوائد الصحية، إذ إنها مصدر غني بالألياف المفيدة لصحة الجسم، وتعمل على تعزيز صحة الأمعاء، والتحكم في مستويات السكر في الدم.

كما تساعد منتجاتها على خفض مستويات الكوليسترول، ويمكن استخدامها في برامج الحمية والعمل على إنقاص الوزن، خصوصاً الأنواع المجففة دون إضافة سكر أو بتحلية منخفضة السكر.

وتحتوي جميع أنواع الفاكهة المجففة على نسبة منخفضة جداً من الصوديوم، ونسب جيدة من عنصر البوتاسيوم والألياف. ويوجد السكر في الفاكهة المجففة بشكل تقليدي على شكل «غلوكوز» و«فركتوز»، وتُعتبر مصدراً غنياً بالألياف غير القابلة للذوبان والضرورية لتحفيز حركة الهضم، وتنظيم وتسريع مرور الطعام خلال الأمعاء، إذ يحتوي كل 100 غرام من الزبيب على سبيل المثال، على أكثر من ثلاثة غرامات من الألياف، فيما يحتوي كل 100 غرام من البرقوق على أكثر من ثمانية غرامات من الألياف.

علامات تجارية

«بايارا»، «غوجي»، «ماوا»، «شيدا»، «يونيون»، «ليوا»، «أولا»، «سميرنا»، «سيبرجير»، «صن ميد»، «بويز ريد ميل»، «زيبا»، «نتي نتس»، «إيرث جودز»، «فيتا ميد»، «نيتشرز تشويس»، «أما»، «أورغانيك تراديشنز»، «كريش كرانشي»، «صني فروتس»، «سوبر شيف»، «بيشنس»، «سيول»، «أورغانيك لاردر»، «جودنس»، «إيسترن»، «أوافي ميل»، «بوتينكال»، «مادهور موناكا»، «ميند فول»، «جورميه كلاسيك»، «أوشن سبراي»، «ناتشورال دري»، «فيدا فود»، «أورانفيت»، «أيروز»، «سيسلز فارم»، «كيرلجيوس»، «لولو»، «هابي فيلاج»، «بير»، «لوس بينوس»، «رينو»، «أورجينال فود»، «أورغانيك كورنر»، «كووب»، «يونيون»، «تي جي جاردن»، «الرفاعي»، «منى»، «الدوري»، «مجيدي»، «شاراكوب».

• 53 علامة تجارية لمنتجات الفاكهة المجففة في الأسواق المحلية.