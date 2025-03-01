«فلاي دبي».. «شركة طيران العام» للمرة الثانية

فازت شركة «فلاي دبي»، بجائزتين في حفل توزيع جوائز إنجاز الطيران السنوي 2025، حيث حصلت الشركة على لقب «شركة طيران العام» للمرة الثانية، وجائزة «تريل بليزر لإطلاق خدمة جديدة متميزة».

وتسلم الجائزة نيابة عن «فلاي دبي»، الرئيس المالي في الشركة، فرانسوا أوبرهولزر، ونائب الرئيس للشحن الجوي، راشد البشري، ونائب الرئيس لتجربة الطيران، ديانا سنكلير، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في دبي، بحضور ممثلي قطاع الطيران وشركات السياحة والسفر.

وذكرت الشركة في بيان، أمس، أن هذه الجوائز تأتي تقديراً لإنجازاتها في قطاع الطيران، والتي تعكسها شبكتها المتنامية والمتنوعة، إضافة إلى استثمارها المستمر في تعزيز تجربة عملائها، سواء في الأجواء أو على الأرض.